Italienske myndigheter forbyr innbyggerne å reise privat eller kollektivt utenfor kommunen der de for øyeblikket befinner seg.

Italia er hardt rammet av koronapandemien og topper lista over land der viruset har krevd flest menneskeliv med 5.476 døde.

Myndighetene kjemper en desperat kamp for å hindre ytterligere spredning og isolerte tidlig de hardest rammede områdene nord i landet, der det også er innført portforbud.

Statsminister Giuseppe Conte har bedt folk om å holde seg hjemme og kunngjorde i helga at all industri og næringsvirksomhet som ikke er samfunnsviktig, skal stenges til 3. april.

Forvirring

Pålegget skapte stor forvirring, og myndighetene måtte etter hvert sende ut en liste over hvem som omfattes av nedstengningen og hvem som får unntak. Listen bidro til ytterligere forvirring.

Italias bilfabrikker får fortsette som før, mens stålindustrien i landet må stenge. Advokater må jobbe hjemmefra, mens journalister får fortsette som før.

Mandag fulgte den italienske regjeringen opp med et forbud mot å reise privat eller kollektivt utenfor kommunen der man for øyeblikket befinner seg, også dette i et forsøk på å hindre ytterligere spredning av koronaviruset.

Også her gjøres det unntak, men familiebesøk er ikke blant dem. De som vil reise, må ifølge myndighetene bevise at det er absolutt nødvendig av jobb- eller helsemessige årsaker, heter det.

Gryende optimisme

Representanter for helsemyndighetene i landet håper at ti dager med total nedstengning og isolasjon skal være nok til å bremse smittespredningen og redusere antallet dødsfall.

Mens det lørdag ble rapportert om 793 nye dødsfall, falt antallet søndag til 651. Antallet påviste smittetilfeller økte med drøyt 10 prosent søndag, langt færre enn det som var tilfelle i forrige uke.

– Det er alltid et spørsmål om man velger å se at glasset er halvfullt eller halvt tom. I dag er glasset halvfullt, konstaterer lederen for helsemyndighetene i den hardest rammede regionen Lombardia, Giulio Gallera.