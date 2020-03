annonse

Norske medier roper om mer penger fra staten. Men hvorfor kan de ikke spørre leserne sine direkte?



Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) ber om krisepakke også til mediene, skriver NTB.

«En tredel av norske mediebedrifter har gjennomført permitteringer, og 95 prosent oppgir at de mister inntekter, viser en undersøkelse gjennomført av NHO.»

– Nå er det kritisk å få på plass en tiltakspakke som gjør at vi kan opprettholde samfunnsoppdraget vårt, sier MBL-direktør Randi S. Øygrey.

Bransje etter bransje påkaller hjelp fra staten. Så også mediene. Men de har lenge hatt er sugerør inn i statskassa. Pressestøtten på over 300 millioner kroner ble utdelt på forskudd i år.

Det er klart at den økonomiske nedsmeltingen også rammer medienes inntekter. For de har tidligere fått store inntekter fra annonser. De andre mediene får nå smake på den tilstanden som har rammet Resett siden boikottene, og får oppleve vanskene med å klare seg uten annonseinntekter.

Men å rope på politikerne for å omfordele skattepenger til mediene, er ikke veien å gå. For de andre mediene har i motsetning til andre virksomheter den fordel at de kan nå direkte ut til de brukerne som måtte sette pris på det de leverer. De kan dermed gjøre som Resett og Document gjør, og appellere direkte til leserne om å donere for å holde driften i gang.

Vipps 124526

Kontonummer 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Og det er ikke bare «alternative medier» som overlever økonomisk på denne måten, også The Guardian i Storbritannia baserer seg på frivillige bidrag fra leserne.

Hvis du faktisk har et produkt folk vil ha, burde det gjenspeile seg også i at de stilte opp på en dugnad i disse dager. Jeg tror en del lokalaviser kunne fått inn litt ekstra hvis de appellerte direkte til folk.

Og en slik måte ville også være langt mer rettferdig. Hvis ting tas over regjeringens krisepakker, betyr det at det er du og jeg som må betale for å holde liv i overbetalte mediefolk i TV2, VG, Dagbladet og Dagsavisen.

Det har vi ikke lyst til. Disse mediene skryter på seg å ha millioner av lesere og seere hver dag. Da må de også kunne vise at folk vil holde liv i dem i en krisesituasjon.

Så kjære norske redaktører: Gjør som Resett og sett opp donasjonsordninger for leserne og seerne deres!

Vi trenger også hjelp

Resett vil trolig også merke at noen av våre tidligere donatorer nå må stramme livreima fordi de har blitt permittert eller mistet deler av inntekten. Det har vi også forståelse for. Men vi håper samtidig at andre lesere som ikke merkes negativt økonomisk av det som skjer, kan trå til litt ekstra fremover.

For noen av oss har det jo blitt mindre å bruke penger på nå som det meste er stengt. Om du har muligheten til å donere til eller tegne abonnement på Resett, blir vi svært takknemlige.

I Resett var vi tidligst ute i Norge med å dekke coronautbruddet som den globale utfordringene den har blitt. Vi viste etter min mening nok en gang hvorfor det er nødvendig med alternativer til MSM (hovedstrømsmediene) i Norge. Og skal vi dømme etter leserveksten vi har opplevd de siste ukene, er det et ønske der ute om at Resett skal bestå.

Hvis du kan bidra til å hjelpe Resett med å overleve økonomisk i denne perioden, som også er vanskelig økonomisk for oss, sier vi tusen, tusen takk!

Uten dere er det kroken på døra.

