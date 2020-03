annonse

Grand Hotel er blant de 60 hotellene i Norge som har blitt stengt av Scandic den siste uken. Hotellkjeden merker stor nedgang på grunn av koronapandemien.

Det melder E24.no.

Scandic opplyser om et belegg på 10–15 prosent forrige uke og planlegger at belegget fortsatt vil være på dette nivået de neste månedene, før det gradvis forbedrer seg i løpet av annet halvår.

Kommunikasjonssjef Lars Anders Bolsø Vestad i Scandic Norge melder at hotellkjeden kutter kostnadene med mer enn 60 prosent fra april etter flere midlertidig stengninger av hoteller fredag.

– Dette for å sikre muligheten for å opprettholde drift når situasjonen gir seg, sier Vestad.

Fakta om norske koronatiltak

* Alle skoler, barnehager og høyere utdanningsinstitusjoner er stengt fram til 26. mars.

* Fra mandag 16. mars er grensen stengt for utlendinger som ikke bor eller jobber i Norge.

* Alle som kommer hjem fra utlandet, også Norden, må være 14 dager i karantene. Brudd på karantenebestemmelsen kan medføre straff i form av bøter eller fengsel.

* Utenriksdepartementet fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige fram til 14. april.

* Regjeringen har vedtatt en forskrift som gjør det ulovlig å overnatte på hytta dersom den ligger i andre kommuner enn hjemkommunen. Brudd på forskriften vil normalt være bot på 15.000 kroner.

* Helsedirektoratet har videre fattet vedtak om forbud mot eller stenging av:

– alle kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

– alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av steder med matservering der besøkende kan holde minst én meters avstand. I Oslo har byrådet innført forbud mot alkoholservering på samtlige serveringssteder.

– virksomheter til fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, homøopater og alternativ medisin

– treningssentre

– virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende

– svømmehaller, badeland og lignende

* Tiltakene blir trolig oppdatert tirsdag.

Fakta om økonomiske koronatiltak

* Regjeringen har innført to låne- og garantiordninger for koronarammede bedrifter på om lag 50 milliarder kroner hver.

* I tillegg er det opprettet en egen lånegaranti for flybransjen på 6 milliarder kroner.

* Permitteringsreglene er endret slik at arbeidsgivere kun betaler lønn for de to første dagene. Permitterte vil få full lønn de første 20 dagene.

* Dagpengegrunnlaget oppjusteres til 80 prosent for lavtlønte (under 300.000 kroner). Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetaling oppheves. Kravet om reduksjon i arbeidstiden for å få dagpenger under permittering reduseres fra 50 til 40 prosent.

* Staten vil ta større deler av regningen for sykepenger og omsorgspenger.

* Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder.

* Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni.

* Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september.

* Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august.

* Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 31. mars til 1. mai.

* Bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Underskudd skal også kunne tilbakeføres mot beskattet overskudd fra tidligere år.

* Flypassasjeravgiften fjernes fra 1. januar til ut oktober. Samtlige lufthavnavgifter oppheves til ut juni.

* Foreldre slipper å betale for barnehage/SFO så lenge disse holdes stengt. Barnehagene skal kompenseres for tapet.

* Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien. Det er satt av 250 millioner i ekstra tilskudd til kommunene.

* Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.

* De økonomiske tiltakene er samlet beregnet å koste 65 milliarder kroner.

* Iberegnet bortfall av skatter og avgifter samt lånegarantiene vil koronautbruddet koste Norge 280 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet.

* Regjeringen varsler at de vil komme med ytterligere økonomiske tiltak 27. mars.