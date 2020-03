annonse

I disse koronatider er det både tid og rom for refleksjon. Her i Norge har vi i mange titalls år tatt vår velstand for gitt. Egoismen har blomstret like hurtig som velstanden, samtidig som godhetsposører har konkurrert om å gi bort vårt «velferdsoverskudd».

Jeg vedder mye på at nordmenns innstilling til den politikken som har vært ført i Norge før koronakrisen traff oss, vil endre seg betydelig.

Problemstillinger som andel bistandshjelp – om vi skal gi bort 35 eller 40 milliarder pr år eller om vi skal kutte 40 eller 50 prosent CO2 før 2050 fortoner seg i dag som helt irrelevante saker. Hva med innvandring? Nå gjelder det først og fremst å redde Norge, og en norsk regjering er faktisk valgt av et norsk folk nettopp for å ivareta vårt folks interesser. Det være seg liv og helse, jobb og økonomi samt skole og utdanning. Nå kneler hele samfunnsmodellen, og dette vil dessverre kunne pågå såpass lenge at det vil sette dype spor i Norge.

Fordelen med det som nå skjer er at vi ser at samholdet i den norske befolkningen er stor, folk hjelper hverandre, tar hensyn og verner naturligvis også om seg og sine. Man må alltid hjelpe seg selv før man kan hjelpe andre! Vi ser for første gang på lenge en tverrpolitisk enighet om hvilke tiltak som settes inn, og det virker som både MDG og Greta Thunberg har satt seg selv i karantene. Vi får alle håpe de sitter der en god stund fremover, for jeg tviler sterkt på at de blir særlig hørt når vi engang kommer i noenlunde normalt gjenge.