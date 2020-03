annonse

Musikkjournalist, radiokjendis og spaltist Yan Calmeyer Friis er ikke imponert over byrådet i Oslo.

Det gjør Friis klart i et eksklusivt intervju med Resett om situasjonen i hovedstaden. Han mener dessuten at Solberg-regjeringen fremstår som «ubesluttsom og vimsete».

– Synes du at Norge var godt forberedt på en krisesituasjon slik vi opplever nå?

– Nei, det kan jeg vel ikke si. Men det gjelder vel de fleste landene i verden. Hvordan kunne man forutsett dette? Dog må jeg si at følelsen av at man både er uforberedt og forvirret ikke avtar, og det er skremmende. Utrolig at de går ut og trygler om at folk med smittevernutstyr skal melde seg. Private? Samtidig får man høre at bedrifter tilbød å levere for flere uker siden, men ble ignorert.

Krisetiltak

– Hvordan synes du krisetiltakene regjeringen har innført fungerer i praksis?

– Det er jeg vel egentlig ikke kvalifisert til å svare på. Foreløpig er alt så nytt og fremmed og uvirkelig at jeg er glad det faktisk er noen der som tar tak og gir fornuftige signaler. Timing og samhandling virket ikke betryggende innledningsvis, men det går seg vel til.

– Føler du at det under de rådende forholdene burde bli lov å både kjøre bil og parkere hvor som helst i Oslo?

– Selvfølgelig. Det er det enste fremkomstmiddel som er noenlunde smittetrygt. Man frarådes jo endog å bruke kollektivtransport. Det eneste den dustete byregjeringen har foreslått som alternativ er å bruke byens sykler.

Bilhat

– Tror du koronaviruset vil få politikerne i Oslo til å forandre på sitt syn når det gjelder bruk av privatbil?

– Det kan virke slik utenfor Oslo. Men Oslo-klikken er så trassig fanatisk at selv ikke dette får dem til å gi etter i sitt blinde bilhat.

– Hvordan påvirker mangel på parkeringsplasser i Oslo både for deg privat, og generelt nå for de som må på jobb og ikke kan jobbe hjemmefra?

– Det finnes parkeringshus, selvfølgelig. Det er kostbart. Og du er heldig hvis gåavstanden fra parkering til reisemål blir kort. Det er uansett veldig vanskelig å komme frem med bil i Oslo sentrum. Gateparkering finnes omtrent ikke. Skiltingen er mildest talt forvirrende, og man skal holde tungen rett i munnen for å nå bestemmelsesstedet uten å kjøre seg bort. Jeg skal ha radiosending hver dag neste uke, dagtid, og jeg aner ikke hvordan jeg skal løse det. Forsøk selv å kjøre i Oslo S-området neste gang du er i byen.

Solidaritet

– Synes du folk generelt viser solidaritet og dugnadsånd slik som vi liker å tro at vi nordmenn gjør, nå under denne krisen?

– Det gjør vel de fleste. Dorull-hamstring er heldigvis en smal egotripp. Diskusjonen hyttefolket har igangsatt gir meg frysninger, særlig de som sammenligner å stikke til skogs/fjells med «gutta på skauen». Det er ikke noe heltmodig i å svinse av sted for å redde seg selv samtidig som man belaster den lokale helseberedskapen. Jeg er også overrasket over hvor mange som ikke helt har tatt alvoret inn over seg. Du merker det ute, mange går tur i flokk, de står i flokk, barna leker i flokk, tross alle formaninger. Men dette gjelder de få, heldigvis.

– Bør dette viruset gi oss alle en tankevekker når det kommer til åpne grenser og globalisme?

– Jeg tror ikke hermetisk lukkede grenser stenger virus ute. En pandemi trenger ikke pass for å komme seg rundt.

– Hva synes du er det viktigste å gjøre nå?

– Det viktigste er at helsevesenet ikke blir overbelastet. Vår oppgave er å isolere oss, følge myndighetenes anmodninger og påbud, være supernøye med renslighet, og vente svineriet ut.

Ubesluttsom Solberg-konstellasjon

– Har du tillit til regjeringen Solberg?

– Jeg ville neppe stemt på den konstellasjonen til høsten. Den har fremstått som ubesluttsom og vimsete. Men det gjør i sannhet også vår lokale rødgrønne byregjering i Oslo. Så hvem kan man egentlig stole på? Men Norge er ikke et diktatur, og akkurat nå tror jeg på et bredt politisk samarbeid hvor regjering og opposisjon trekker i samme retning.

– Hvordan arter livet seg for de som fra før var avhengig av transport og medisiner under denne krisen?

– Tidlig å svare på dette også. Foreløpig har de jeg kjenner som er avhengig av medisiner (inkludert meg selv), sørget for å ha så det holder for en stund. Så mye reising blir det jo ikke, da man oppfordres til å holde seg hjemme. Men jeg kan forestille meg problemer hvis man skulle trenge akutt legehjelp for noe annet enn korona.