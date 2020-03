annonse

Italia har påvist 743 nye virusdødsfall det siste døgnet, en økning på over 140 dødsfall etter at to dager med nedgang ga håp om at krisen kan være på retrett.

Tirsdagens dødstall er det nest høyeste som er registrert på et døgn i Italia siden utbruddet startet der.

Myndighetene påpeker imidlertid at selv om antallet nye smittetilfeller også har økt sammenlignet med mandag, så avtar infeksjonsraten.

