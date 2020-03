annonse

Koronakrisen gjør at mange strømkunder får betalingsproblemer. Kraftnæringen ber finansministeren om å fjerne elavgiften midlertidig for å få kundene over kneika.

Nettselskaper og strømleverandører over hele landet opplever nå at mange kunder ber om hjelp. Næringen ønsker å unngå at betalingsproblemene eskalerer.

– Selskapene har ordninger for både betalingsutsettelse og oppdeling av faktura, men vi ser at situasjonen også vil kreve at myndighetene kommer på banen med egne midlertidige tiltak, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en pressemelding.

Brev til finansministeren

I et brev til finansminister Jan Tore Sanner foreslår Energi Norge og Distriktsenergi at elavgiften fjernes i den kritiske fasen, i første omgang i tre måneder.

Det vil redusere den økonomiske belastningen for både husholdninger og de fleste næringskunder.

– Det handler om å redusere byrden for dem som er rammet av smittetiltakene. De uvanlig lave strømprisene hjelper noe, men elavgiften utgjør fortsatt en stor andel av regningen. Vi foreslår derfor å kutte avgiften for en periode, slik at det blir lettere for strømkundene å komme seg over kneika, sier Kroepelien.

Fakta:

Elavgiften er i år litt over 16 øre per kilowattime, eller 20 øre inkludert merverdiavgift.

Avgiften er for tiden nesten dobbelt så høy som selve strømprisen på kraftbørsen Nord Pool.

Samlet utgjør statlige avgifter nærmere 40 prosent av strømregningen.

