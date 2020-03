annonse

Boeings ulykkesrammede flytype 737 Max var inntil nylig antatt å komme på vingene til sommeren. Nå setter koronaviruset trolig en stopper for planene fram til 2021.

737 Max ble tatt ut av drift etter at flyet var involvert i flere ulykker med hundrevis omkomne. Veien tilbake har vært preget av flere tilbakeslag, og i januar kunngjorde Boeing at de hadde oppdaget et nytt programvareproblem.

Flyprodusenten har fortsatt å justere på flytypen 737 MAX programvare, og testflyr sine MAX-fly i påvente av at det amerikanske luftfartstilsynet FAA skal starte prosessen for å få godkjent flytypen.

Eksperter smittet av viruset

Utfordringen for FAA er nå at flere ansatte i tilsynet er smittet av koronaviruset, eller er i karantene, melder Hangar.no.

Det betyr i følge amerikanske medier at godkjenningsprosessen også blir forsinket. Planen var at godkjenning av flytypen skulle kunne starte i løpet av neste uke, noe som det nå ser svart ut for at vil skje.

Dersom utsettelsen fortsetter over uker eller måneder, vil det også bety at 737 MAX ikke blir godkjent før langt ut på høsten i år.

Da er flyene tilbake i trafikk først på starten av 2021, skriver Hangar.no.

Uhellsforfulgt fly

Boeing har vært i dyp krise siden to fly av typen Boeing 737 Max styrtet i Indonesia i oktober 2018 og i Etiopia i mars i fjor i ulykker som kostet 346 mennesker livet.

Alle verdens Boeing 737 Max-fly har siden vært satt på bakken mens Boeing jobbet med å utbedre manglene på flyet. Siden januar er produksjonen av flyet innstilt inntil det kan godkjennes på nytt.

For Boeing kommer utbruddet av koronaviruset svært ubeleilig, og legger seg på toppen av alle problemene produsenten har fra før av.

Flere flyselskap velger å fase ut eldre fly, når disse nå settes på bakken som følger av koronaviruset. Det betyr også at nye MAX-fly blir aktuelle å hente inn, når pandemien er over og flytrafikken kommer tilbake igjen, melder Hangar.no.