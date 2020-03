annonse

Danmarks tidligere innvandrings- og integreringsminster Inger Støjberg mener det skal idømmes dobbeltstraff for kriminelle som utnytter coronakrisen på forskjellige måter.

Normalt er verken vanlig tyveri eller tyveri spesielt straffbart, men dette må det gjøres om på, mener danske politikere, ifølge Den Korte Avis.

Kriminelle, som utnytter en katastrofesituasjon som Danmak er i nå, må få dobbeltstraff mener Venstres nestleder og innvandrings- og integreringsminster, Inger Støjberg, samt hennes politikerkollega fra Dansk Folkeparti, Peter Skaarup.

Beskjeden de to politikerne kommer etter at sykehus er utsatt for kriminelle, som bryter seg inn og stjeler håndsprit og masker, samt at eldre mennesker har vært utsatt for tyverier fra personer under påskudd av coronakontroll.

Nylig ble Aarhus universitetssykehus ranet på 27 flasker håndsprit av en mann som truet ansatte med kniv. Flere sykehus har innført ordninger med sikkerhetsvakter, skriver Den Korte Avis.

Blir inspirert av dobbeltstraff for kriminalitet i ghettoområder

I forbindelse med den danske “ghettopakken” ble det blant annet innført dobbeltstraff for kriminalitet i ghettoområdene, og det er en lignende ordning Inger Støjberg og Peter Skaarup nå vil ha innført for kriminelle som utnytter coronakrisen.

– Det er noe forbasket svineri og det er grunnen til at vi må gi domstolene og politiet verktøy til å slå hardt ned på dette, sier Inger Støjberg til avisen Berlingske og hun fortsetter:

– Forbrytelsen skjer her og nå, så da må dobbeltstraffen tas i bruk nå. Men det handler også om å være i forkant hvis det oppstår opptøyer og opptøyer i gatene. Dessverre har vi sett det i forbindelse med andre kriser.

Og Inger Støjberg er ikke alene om sitt forslag, og fra Dansk Folkeparti er det full støtte, skriver Den Korte Avis.

– All svindel og tyverier relatert til coronakrisen er uverdig. Det er en skjerpende omstendighet, så dobbeltstraff vil være på sin plass, sier partiets gruppeleder og talsmann Peter Skaarup.

Forslaget om dobbeltstraff, som Inger Støjberg håper kan bli vedtatt i Folketinget om en ukes tid, møter velvilje også hos justisminister Nick Hekkerup (S).

– Jeg er klar til å diskutere alle relevante verktøy for å overvinne de kriminelle som utnytter den aktuelle krisen. Derfor synes jeg det er et godt forslag som Venstre kommer med, og jeg vil ta initiativ til å diskutere det med partiene i Folketinget, sier Nick Hekkerup i en skriftlig kommentar til Berlingske Tidende.