De folkevalgte i EU-parlamentet ber om at asylsøkere straks blir evakuert fra de overfylte leirene i Hellas, av fare for et koronautbrudd.

– Dersom EU ikke straks gjør noe, kan situasjonen på de greske øyer komme ut av kontroll og mange liv gå tapt, ifølge lederen i borgerrettighetskomiteen i EU-parlamentet, Juan Fernando Lopez Aguilar.

Tirsdag oversendte komiteen et brev til EUs kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarcic. Der vises det blant annet til at de greske leirene ble bygd for 6.000 mennesker, men at de nå huser 42.000.

De som befinner seg i de overfylte leirene, vil ikke ha noen mulighet til å holde nødvendig distanse til andre ved et smitteutbrudd, påpeker Lopez Aguilar.

Hellas har etablert leirer for asylsøkere på øyene Lesvos, Samos, Chios, Leros og Kos. Det er ikke påvist koronasmitte i noen av leirene, men Hellas har registrert 695 smittetilfeller og 17 døde.