«Den egenrådigheten sentrale myndigheter opplever fra Distrikts-Norge, må ikke tolkes som en trussel.»

Paul Olav Røsbø, fastlege i Loppa kommune og leder av Finnmark legeforening forsvarer i Dagens Medisin de strenge Corona-restriksjonene flere småkommuner blant annnet i Nord-Norge har innført.

Både statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) ba før helgen kommuner om å droppe egne kommunekarantener og ikke gå lenger enn de nasjonale coronareglene for å begrense folks ferdsel innenlands.

Men fastlegen i øysamfunnet Loppa mener konsekvensene kan bli alvorlige om myndighetene krever at kommunene opphever de lokale reisekarantene-vedtakene.

Han viser til at det foreløpig er svært få som har fått påvist smitte i Finnmark, mens situasjonen er en helt annen i Oslo og på det sentrale Østlandet.

«Alt kommer sist til Nord-Norge, også Covid-19. Smittemessig er Nord-Norge også det området hvor vi erfaringsmessig sitter igjen med konsekvensene lengst. Vi som er leger her oppe, forholder oss fortsatt til en eldre befolkning som har senskader fra gjennomgått polio og tuberkulose ervervet lenge etter at disse epidemiene var over i sør.»

Han advarer om at en lettelse av restriksjonene innført i småkommuner kan komme til å bety at det blir mangel på helsepersonell, noe som lett kan bli kritisk på små plasser.

«Den egenrådigheten sentrale myndigheter opplever fra Distrikts-Norge, må ikke tolkes som en trussel. Vi anbefaler heller å se på det som et innspill som er verdt å lytte til, og at det er klokt å sette seg inn i underliggende argumenter for Nord-Norges valg av smittevernmidler. Begrunnelsen hos oss nå er den samme som den Folkehelseinstituttet brukte for landet som helhet for bare noen få uker siden», konkluderer fastlegen.