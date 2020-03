annonse

Det er bemerkelsesverdig hvor raskt tiltakene for å sette folk i karantene og dermed stenge ned økonomien har gått fra land til land. Men Donald Trump virker utålmodig.



Det Kina gjorde fra 23. januar og som Italia først fulgte opp som neste land, har nå blitt innført i større eller mindre grad fra Norge, til USA til India.

De første økonomiske analysene som kom om virkningene av coronautbruddene var latterlige. Veksten i økonomien ville avta med 1-3 prosent, var anslag man kunne lese om i hovedstrømsmediene. De spådde altså fortsatt global vekst i økonomien. Aksjemarkedene steg helt frem til 20. februar. Det var utstrakt benektelse.

Nå har de store investeringsbankene våknet opp. Fra Goldman Sachs til Morgan Stanley spår analytikerne fra 24-30 prosent nedgang i USAs, og verdens, bruttonasjonalprodukt. Verden «står stille», svært lite skjer. Det blir konsekvensene når folk beordres til å holde seg hjemme.

Er kuren verre enn sykdommen?

Det er fortsatt under tjue tusen døde av viruset globalt siden det oppsto i Kina. Og siden ca. 150.000 mennesker dør hver eneste dag av andre årsaker, har det åpnet opp for en betydelig motreaksjon til tiltakene. Det har også skjedd i Norge. Argumentene går på at nedstengningen av økonomien har større negative konsekvenser, også for folks liv og helse, enn det ville hatt å la coronaviruset herje en kort periode og «bli ferdig med det».

Norge og mange andre land har vel strengt tatt valgt en de facto mellomløsning. Man prøver å «flate ut kurven» på antall smittede til enhver tid. Folkehelseinstituttet i Norge er helt eksplisitt på at det er dette man prøver å få til. Dermed lar man en del økonomisk aktivitet forgå, men langt i fra all.

Men selv om man lar en del butikker være oppe, har de økonomiske ringvirkningene vært enorme. Flyene er tomme, ingen bor på hotell, restauranter er stengt, folk tør ikke gå å handle. Folk blir permittert, de mister jobben, inntektene deres går ned, de klarer ikke å betale renter og avdrag. Boligmarkedet fryser til, gjestearbeidere reiser hjem, dermed synker etterspørselen etter leieboliger etc.

Verden har aldri sett maken til det som nå foregår.

Det er liten tvil om at de økonomiske konsekvensene blir enorme. Hele finanssystemet kan kollapse. De enorme programmene for å understøtte med likviditet fra sentralbankene er i praksis bare massiv trykking av penger for å holde en strøm av penger i omløp for insolvente aktører. Det kan i beste fall bare fungere hvis den økonomiske nedstengningen er midlertidig. Faren for hyperinflasjon lurer i fremtiden.

Forretningsmann og president

Donald Trump er først og fremst en forretningsmann. Han har sett mindre enn entusiastisk ut gjennom de siste, daglige pressekonferansene i Det hvite hus om tiltakene som settes i verk. Trolig vet han at hans eget forretningsimperium innen hoteller og eiendom også står i fare nå.

At aksjemarkedene steg og arbeidsløsheten var rekordlav, var en sentral del av Trumps kampanje for gjenvalg i november. Den strategien er ikke lenger mulig. En mer tradisjonell politiker ville nok grepet muligheten som krisen ga for å stå frem som en sterk og handlekraftig leder. Fristelsen for en slik leder ville være å gå lengre i tiltak enn det som kanskje ble foreslått fra egne eksperter. Hvis man fikk antallet smittetilfeller kraftig ned, kunne man fremstå som en leder som reddet mange liv – uansett de økonomiske konsekvensene.

Det ser ikke ut til å være den veien Trump velger. Helt i begynnelsen innførte han av de strengeste tiltakene i verden med innreiseforbud fra Kina. Men deretter prøvde han å bagatellisere det og hevde at USA hadde «full kontroll». På et tidspunkt sammenliknet han Covid-19 med influensa.

Nå de siste dagene har han mobilisert ressurser og gitt tillatelse til at økonomien stenger ned, men han fremstår som sagt med en motvillig aksept til det som utspiller seg.

Og på mandag var han ute med en tydelige Tweet som indikerer hvor kontrært sammenliknet med de fleste politiske ledere han nå tenker. «Vi kan ikke la kuren bli verre enn selve problemet,» var budskapet i Tweeten. Og han gjentok det senere i intervjuer.

Han åpnet dermed opp for at USA kan komme til å åpne opp restriksjonene og prioritere økonomisk aktivitet fremfor virusbekjempelse allerede etter 15 dager. Det er langt tidligere enn de fleste andre tenker er mulig sett i forhold til effekt på smitteutbredelsen. Det er så å si utenkelig at det er kontroll på alle coronatilfellene innen den tid.

Det er en interessant dynamikk som nå er i ferd med å utspille seg i USA. Man har innført tiltak som er de strengeste noensinne, samtidig som presidenten stiller seg åpent tvilende til den politikken han strengt tatt selv har gitt sin godkjennelse til.

Trump har nok et betydelig antall i USA med seg som tenker slik han selv gjør. Ja, også her i Norge er det mange som begynner å tenke at tiltakene har gått for langt. Og det er vel kun i ettertid vi strengt tatt kan si med sikkerhet hvor farlig Covid-19 egentlig var og om og hvilke samfunn som eventuelt overreagerte og hvem som tok for lett på det.

For Trumps presidentskap er det kritisk uansett hva han velger. Hardhendte tiltak for å bremse viruset vil ødelegge folks økonomi frem mot valget i november. Hva skal Trump da gå til valg på? Men hvis han går i bresjen for å lempe på begrensningene innen kort tid, er det to politiske farer som melder seg.

Det ene er at antallet som smittes og dør i overfylte sykehuskøer vil eksponere Trump som en president som feilberegnet. Den andre faren er at folk rett og slett ikke kommer til å høre på ham, men at de holder seg og sine barn hjemme fra skole og jobb uansett om presidenten oppfordrer til det motsatte. Han kan også risikere at lokale politikere i delstatene nekter å følge en mindre inngripende politikk fra Det hvite hus.

Det virker som om Trump misliker å bli feid med av omstendighetene og bare gjøre det som situasjonen peker i retning av. Det politiske tryggeste for Trump ville være å gjøre coronakrisen til «sin sak» og ta til orde for at medisinen var nødvendig.

Men Trump har vist mange ganger at han ikke velger det tradisjonelle. Han har nok ennå ikke tatt endelig stilling til hva hans politikk kommer til å bli, men har nå inntatt en foreløpig, prøvende posisjon hvor han synes å være halvhjertet om ikke ta direkte avstand fra sin egen administrasjons tiltak.

Det kan i seg selv bli interessant.