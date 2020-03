annonse

I et møte i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser sa helsedirektør Bjørn Guldvog at håndteringen at koronakrisen i praksis er «et stort eksperiment».

Det kommer fram i et referat fra møtet 17. mars som Dagens Næringsliv har sett.

På møtet var toppbyråkrater som arbeider med koronakrisen, og de diskuterte blant annet ulike lands håndtering.

«Det er ulike tilnærminger i Europa til å stoppe spredningen av smitten, og mediene er også opptatt av alle forskjellene som gjøres mellom landene, men det er viktig å huske på at det enda ikke er noen som sitter på fasit over hva som kommer til å bli best», sa Guldvog på møtet.

Det fant sted fem dager etter at regjeringen innførte de første tiltakene for å håndtere koronaepidemien i landet. Guldvog sa videre: «I praksis er dette et stort eksperiment».

Både helsedirektøren og Helsedirektoratet er bedt om å utdype uttalelsene, men ingen har svart DN.

Tirsdag er det ventet at regjeringen avgjør hvilke tiltak og restriksjoner som fortsatt skal gjelde, skriver NRK.

