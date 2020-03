annonse

Dette er ikke et forsøk på å skape en konspirasjonsteori. Men det har vært umulig å ikke legge merke til et spesielt fenomen den siste tiden.

Det handler om personer i ledende stillinger som bærer en pin, eller et jakkemerke, med logoen til Agenda 2030.

I NRK Debatten stilte Oslo-biskop Kari Veiteberg opp med jakkemerket:

Da Abid Raja tok over som kulturminister var det samme merket godt synlig på jakken. De fleste fokuserte kanskje på Pride-flagget?

Også helseminister Bent Høie har plassert dette jakkemerket på sitt bryst, rett over hjertet. Som vi kan se fra følgende bilde, fra en pressekonferanse tidligere i mars.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er avbildet med samme merke:

Hva er Agenda 2030?

Agenda 2030 er et omfattende program i FN-regi som skal sikre bærekraftig utvikling. Her er de 17 ulike målene, med logoen nederst til høyre:

For de av oss som er skeptisk til overnasjonale løsninger er det vanskelig å la seg overbevise av de fine formuleringene. Vi vet jo at FNs migrasjonspakt er en integrert del av disse planene. Vi kan legge Klimakur 2030 i den samme kurven.

Globalisme og sosialisme

Favorittordene er bærekraft og inkludering. Mener de egentlig klimakur og åpne grenser?

En skeptiker vil oversette teksten omtrent slik:

Utrydde fattigdom, Utrydde sult betyr massive overføringer og høyere skatter for land som har klart å skape gode, velfungerende samfunn til de som ikke har klart det. Dette minner om global sosialisme.

God helse og God utdanning. Underpunktene gjør det klart at målet er en slags global velferdsstat, som skal «sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder» og «inkluderende, rettferdig og god utdanning» for alle.

Ren energi for alle, og Stoppe klimaendringene betyr det samme som Klimakur 2030. Vi må bli fattige som straff for vår historie, og Kina kan gjøre som de vil.

Likestilling mellom kjønnene betyr forskjellsbehandling i form av kvinnekvotering og promotering av alt annet enn kjernefamilien. Det handler kun om å «styrke jenters og kvinners stilling». Menn får vel klare seg selv, mens de betaler for den største andelen av gildet.

Bærekraftige byer og samfunn betyr store kostnader i form av bompenger, og byer uten handel. Byene oppsto ofte på grunn av retten til å avholde markeder. Nå skal markedet stenge. Skal vi leve av å konsultere hverandre, gjerne lønnet av «Staten»?

I en utdypning står det dessuten at vi skal gjøre våre byer «inkluderende» og «trygge». Man kan ane en kombinasjon av masseinnvandring og politistat, hvis det med trygghet er ment alvorlig.

Ansvarlig forbruk og produksjon betyr at Staten og FN skal bestemme over bedriftenes produksjonslinje og lønnsmottagernes forbruk. Allerede nå betaler vi nesten 60 prosent av våre inntekter i skatter og avgifter. Det er selvsagt alt for lite for de politiske ledere som drømmer om et sosialistisk paradis, styrt av en selvutnevnt elite.

Samarbeid for å nå målene betyr at vi skal oppgi nasjonalt selvstyre og rette oss etter en høyere myndighet vi ikke kan velge selv. Ordrett fra regjeringens hjemmeside:

«Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.» Gjennomføringsmidler er bare et langt og komplisert ord for makt. Denne makten må ut fra premissene forstås som en overnasjonal, kanskje global form for makt. En verdensregjering.

For kun da kan vi få oppleve Fred og rettferdighet. Under sistnevnte fane brukes begrepet inkludering hele to ganger:

«Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.»

De som ønsker å anskaffe seg et jakkemerke som promoterer Agenda 2030 kan finne det lett ved et enkelt søk på Google. Personlig velger jeg heller å gå til innkjøp at en pin med det norske flagget.