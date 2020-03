annonse

Staten har satt av tre milliarder kroner til en redningspakke for flyselskapet Norwegian, men redningen krever at obligasjonseierne oppgir deler av gjelden.

Norwegian får 300 millioner kroner i første omgang. Så får de 1,2 milliarder kroner, om de får lettelser i renter fra kreditorene. Men det krever at garantipremie og avdrag går til staten før andre kreditorer så lenge egenkapitalkravet ikke er oppfylt, skriver Dagens Næringsliv.

I siste del av redningspakken får flyselskapet resten, 1,5 milliarder, men bare dersom selskapet har fått mer egenkapital.

– Det er veldig vanskelig å tenke seg at det lykkes i dagens situasjon, sier finansprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Han mener det er krevende å få alle obligasjonseiere til å bli enig om en løsning som betyr tap, spesielt om gjelden er spredt på mange eiere.

– Noen vil antakelig prøve å få staten til å stille med bedre vilkår. Det er heller ikke en varig løsning for Norwegian å få inn ny gjeld, for selskapet har for mye gjeld allerede, sier han.

Norwegian sier at det ikke kan kommentere børssensitive opplysninger, men at det jobber for å oppfylle kravene og kutter kostnader.

