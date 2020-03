annonse

En 38 år gammel voldssiktet mann som har sittet i varetekt siden 24. januar, er løslatt mot meldeplikt. Årsaken er faren for spredning av koronaviruset.

Mannen er siktet for vold og grov narkotikakriminalitet og har sittet i varetekt siden 24. januar. Sist uke ba påtalemyndigheten om nye fire uker.

Vestfold tingrett kom til at det fortsatt foreligger kvalifisert gjentakelsesfare, men besluttet likevel at han skulle løslates mot meldeplikt, skriver Rett24.

Årsaken til at 38-åringen er løslatt, er koronasituasjonen i fengslene.

– Retten er likevel kommet til at siktede må bli å løslate, og at gjentakelsesfaren må søkes ytterligere redusert gjennom mindre inngripende tiltak enn fortsatt varetektsfengsling, skriver retten i kjennelsen.

– Jeg anførte at risikoen for å bli smittet i fengselet innebar et sterkt argument for løslatelse. Tingretten var enig i å løslate min klient, men vektla mer de tiltak som er innført i fengselet som følge av korona-pandemien, sier advokat Thomas Randby, som er 38-åringens forsvarer.