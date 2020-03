annonse

Legemiddelverket har innført rasjonering på et legemiddel som kanskje hjelper mot korona. Nå skriver noen leger ut medisinen på blå resept til sine nærmeste.

Det har lenge gått rykter om at hydroksyklorokin, som selges under navnet Plaquenil, kan fungere som forebyggende medisin mot koronaviruset og som behandling mot selve sykdommen covid-19. I forbindelse med at dette førte til hamstring, innførte Legemiddelverket mandag i forrige uke rasjonering av legemiddelet.

I forbindelse med rasjoneringen bestemte Legemiddelverket at medisinen inntil videre kun kan skrives ut på blå resept. Blå resept brukes vanligvis for medisiner som gis til personer med alvorlig kronisk sykdom.

Nå er det oppdaget tilfeller der leger trosser innstrammingene, og gir Plaquenil på blå resept til slektninger og venner, skriver NRK.

– Etter at vi strammet inn har noen leger skrevet ut dette på blå resept uten at disse pasientene har hatt en diagnose som gjør at de skal kunne få hydroksyklorokin. Det liker vi ikke i det hele tatt, og det synes vi er veldig leit, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Han sier at de har fått tilbakemeldinger fra apotek der det er tydelig at dette ikke er til pasienter som trenger legemiddelet.

– Vi har fått rapporter der det er åpenbart at de har skrevet dette ut på blå resept til pasienter som ikke har de sykdommene som kvalifiserer for å få Plaquenil på blå resept.

Det forskes nå på om hydroksyklorokin er effektivt mot covid-19, men resultatene av disse er foreløpig ikke klare.