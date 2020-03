annonse

Nesten 2.700 mennesker er nå døde som følge av koronavirus i Spania, der 514 nye dødsfall er registrert det siste døgnet.

Spanske myndigheter opplyser tirsdag at 514 mennesker har dødd det siste døgnet. Det totale antall døde er dermed 2.696.

Tallet på registrerte smittetilfeller er tirsdag på 39.673, over 4.500 flere på ett døgn.

Det er det nest høyeste i Europa, kun Italia har flere smittede og døde.

Italia øyner håp

Tallet på nye smittetilfeller og dødsfall synker i Italia, som nå øyner et lite håp om at koronakrisen kan være på retrett.

Italia med sine 60 millioner innbyggere er det landet i verden som er hardest rammet av koronapandemien, med 64.000 smittede og over 6.000 døde.

Dødsraten er tilsynelatende skyhøy, over dobbelt så høy som i verden for øvrig, men ifølge ekspertene har det trolig sin forklaring.

Det italienske helsevesenet ble overveldet da smittespredningen skjøt fart, og bare de aller sykeste er testet for viruset. Det reelle antallet smittede kan derfor være dobbelt så høyt, og den reelle dødsraten er i så fall mer i tråd med andre land.

Tallene går ned

De siste dagene har tallet på nye smittetilfeller og dødsfall gått ned, og helsemyndighetene i landet øyner nå et lite håp om at toppen kan være nådd.

Mens det lørdag ble meldt om 793 nye dødsfall, falt antallet søndag til 651 og mandag til 602.

Antallet rapporterte smittetilfeller økte på det meste med over 20 prosent fra dag til dag, men har de siste dagene økt med under 10 prosent.

Italias helsedirektør Silvio Brusaferro er forsiktig optimist, men advarer samtidig mot å ta seieren mot viruset på forskudd.

– Vi trenger flere påfølgende resultater for å bekrefte trenden, for å bli mer sikre på at situasjonen blir bedre, sier han til AFP.

– Vi kan ikke erklære seier ennå, men det er lys i enden av tunnelen, sier lederen for helsevesenet i landets hardest rammede region Lombardia, Giulio Gallera.

Friskmeldt

3.200 smittede italienere lå tirsdag fortsatt på intensivavdeling, og tilstanden deres ble betegnet som alvorlig eller kritisk.

Samtidig melder myndighetene at drøyt 7.400 av de smittede nå er erklært friske og virusfrie. Blant dem er 38 år gamle Mattia, som omtales som landets første koronapasient.

Etter 18 døgn i respirator på intensivavdeling ble Mattia tirsdag utskrevet og kunne reise hjem til Lombardia, der han om få dager blir far.

38-åringens egen far er blant de mange som har mistet livet i regionen, der innbyggerne har sittet i karantene de siste to ukene.

Italienske leger mistenker at koronaviruset kan ha vært i området lenger enn først antatt, og at pasienter som døde av lungebetennelse i fjor høst, kan ha vært smittet.

Gamle og syke

Statistikk fra helsemyndighetene viser at gjennomsnittsalderen for dem som smittes i Italia, er på 63 år, mens gjennomsnittsalderen for dem som dør, er langt høyere.

Rundt halvparten av dem som dør, har vært over 80 år gamle, mens 85 prosent har vært over 70 år, ifølge epicentro.

En stor andel av dem som dør eller blir kritisk syke, har også underliggende, kroniske sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, høyt blodtrykk og diabetes.

Da Italias nasjonale helseinstitutt (ISS) undersøkte legejournalene til de 350 første som døde av viruset, fant de at hele 99 prosent av dem led av en eller flere underliggende sykdommer.