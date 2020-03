annonse

«At koronaloven og andre fullmaktslover kan bli brukt til mer inngripende tiltak enn det som er helsefaglig nødvendig, fremstår som en helt reell trussel.»

Førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven skriver i Agenda Magasin om hvordan den hjertevarme koronadugnaden er i ferd med å utvikle en ny og mørkere side.

«Forrige søndag hadde vi to politibetjenter på døra her. Noen hadde ringt inn og meldt fra om mistenkelige personer som gikk rundt og ringte på dører for å selge noe. Det likte verken innringeren eller politiet i disse koronatider. Vi forklarte at vi ikke hadde hatt noen mistenkelige folk på døra, men at et par ungdommer fra nabolaget hadde ringt på for å selge aviser (mens de holdt trygg avstand, brukte hansker og tok betaling med vipps).»

Hun beskriver hvordan Facebook de siste dagene har flommet over av rasende innlegg om folk som står for tett i butikken, ungdommer som lufter seg uten voksne og som ikke holder anbefalt avstand til enhver tid, to familier som sitter rundt et bål enda de «åpenbart ikke er fra samme husstand».

Artikkelforfatteren er bekymret for tendenser til at folk har tilpasset seg en ny og totalitær hverdag så raskt at de gjerne vil ha mer bøter og sanksjoner. I hvert fall for alle andre. Vi ringer gjerne politiet også, for å sladre. Det har allerede blitt hverdagskost.

«At koronaloven og andre fullmaktslover kan bli brukt til mer inngripende tiltak enn det som er helsefaglig nødvendig, fremstår som en helt reell trussel. I krisetider blir folk betrygget av handlekraftige ledere. Og det er tydelig at mange nå vil ha mer handlekraft, flere regler og sanksjoner. Og ettersom hvermansen har blitt smitteeksperter, spiller det ikke så stor rolle hva fagfolk måtte mene.»

