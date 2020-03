annonse

annonse

Bjørn Revil var førstekandidat for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Han har bare tre uvenner: Bomstasjoner, det han kaller prestisjesugne yrkespolitikere og høyder.

Slik ble FNBs listetopp Bjørn Revil presentert i Aftenposten i juni 2019. Nå har Revil stilt spørsmål til byrådet i Oslo, om grunnlaget bak nedstengningen av all alkoholservering, på grunn av at enkelte skjenkesteder har brutt de strenge reglene som ble innført på grunn av Corona-krisen. Kun steder som serverer mat og/eller take-away får holde åpent.

I pressemeldingen fra 21. mars begrunnes de nye reglene slik:

annonse

– Vi er glade for at de aller fleste steder er med på dugnaden og har valgt å stenge. Det er drøyt 50 steder med skjenkebevilling som ikke tar regelverket på alvor. I tillegg ser vi at aktører som har holdt stengt til nå, åpner igjen. Denne utviklingen må stoppes, sier Evensen.

Byrådsleder Raymond Johansen oppfordrer hver og en til å tenke seg nøye om før de velger å ikke bli hjemme.

– Vi har sett eksempler på folk som tar med seg alkohol og tar seg til rette på uteserveringen på stengte utesteder. Hver og en av oss har et ansvar for å ta vare på flokken vår. Det gjør vi ved å følge råd og regler. Bare på den måten vi kan komme oss gjennom dette, og få bylivet og hverdagslivet tilbake til normalt. Vi må ta vare på hverandre ved å holde avstand, avslutter Johansen.

Les også: FNB-topp i Oslo: Klimapolitikken tar for mye plass

annonse

I et innlegg på Facebook på FNB Oslo Bystyregruppe redegjør Revil for svarene han har fått fra byråd Victoria Marie Evensen. Han takker for å ha fått et skikkelig svar, og gir eksempler på noen utdrag. Han understreker selv at han forsøker å gi en objektiv gjengivelse av svarene:

– Ikke alle spisestedene som å nektes å selge alkohol har blitt kontrollert. Mange har, men ikke alle.

– Kontrollene foregikk ikke på vanlig måte ved at kontrollørene gikk inn på stedet og snakket med de ansatte. Av hensyn til at kontrollørene skal beskyttes mot smitterisiko ble stedene kontrollert utenfra. (Jeg synes det er en helt OK begrunnelse !).

– Den vanligste årsaken til at steder nektes er at folk som sitter rundt samme bord sitter for tett. Altså folk som kjenner hverandre. Jeg TROR flere steder har misforstått på det punktet. De sørger for at folk fra ulike bord holder avstand, men ikke internt på samme bord.

– Noen steder som nektes servering er steder som det har vært trøbbel med tidligere. (Jeg synes det er helt OK at de stenges i en smittetid. Det er ikke de jeg sympatiserer med for å si det sånn).

annonse

– Flere steder i skjenkerapportene lages det et poeng av at gjestene ikke spiser men drikker øl. Her mener jeg skjenkekontrollørene misforstår. Kravet er at stedene serverer mat, ikke at noen faktisk spiser den.

– Jeg spurte om klageadgangen til steder som er nekte skjenking selv om de IKKE har brutt reglene. Svaret var at man ikke har ordinær klageadgang siden dette er forskrift og ikke enkeltvedtak. Det fantes visst likevel en måte å klage på dersom tre bystyrerperesentanter tar opp saken innen tre uker.

Reaksjoner

I kommentarfeltet reagerer enkelte sterkt på at Revil har engasjert seg i denne saken. En person skriver:

«Synes det er leit at du ikke forstår alvoret her Bjørn. Egentlig flaut faktisk.»

Men Revil får også støtte, som i denne kommentaren:

«For et jævla rot å forholde seg til…Kontrollørene vet antakelig ikke selv hvordan «reglene» skal håndheves !!! Bare tull !! IKKE GREIT !!!».

Resett har vært i kontakt med Revil. Han understreker at han ikke er kritisk til kontrollørene, og forstår de har hatt en vanskelig jobb. Han sier videre:

annonse

– Jeg har ingen problemer med at man vedtar skjenkestopp i kampen mot coronaviruset. Det jeg ser som problematisk er at man lager et strengt regelverk, og så straffer man alle for de regelbruddene noen få utesteder har ansvaret for.

Runde på Løkka

Han er heller ikke enig i et inntrykk av overfylte skjenkesteder. Revil bor selv på Grünerløkka og beveger seg daglig i området. I et privat innlegg på Facebook skriver han:

«Jeg gikk en runde på Sofienberg og Grunerløkka i kveld for å teste påstandene fra byrådet om overfylte utesteder og ukontrollert fyll som førte til en slags kollektiv stenging av all skjenking i Oslo. Jeg så INGEN synlig berusete personer og ALLE utestedene jeg så var tynt befolket med god plass mellom folk og god plass mellom bordene. De fleste steder var stengt.»