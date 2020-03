annonse

annonse

Russland var tidlig ute med å bremse coronaviruset, og har i dag blant Europas laveste smittetall. Nå vanker det ros fra WHO.

Allerede i januar, da coronaviruset fortsatt herjet millionbyen Wuhan i Kina, tok Russland grep for å forsinke og begrense virusets spredning på russisk jord.

Innreisenekt for kinesiske turistgrupper, omfattende bruk av sykehus- og hjemmekarantene og veiledning av befolkning og institusjoner er noen av tiltakene som russiske myndigheter har iverksatt.

annonse

Det har Verdens Helseorganisasjon (WHO) lagt merke til. I et intervju med nyhetskanalen RT.com er Melita Vujnovic full av lovord om russernes beredskap. Hun er WHOs representant til Russland, basert ved WHOs Moskva-kontor.

– Russland innledet tiltakene veldig tidlig, før [WHOs] generaldirektør Tedros Ghebreyesus tok det berømte ordet «pandemi» i sin munn 11. mars, sier Vujnovic.

Les også: WHO: Covid-19-pandemien tiltar

Hun berømmer Russlands regjering for å ha valgt en kombinert tilnærming som anbefalt av WHO, og lister opp «reisebegrensninger, plassere ankomne individer i karantene, omfattende flerlags testing for å spore og bryte infeksjonskjeder og oppfordring til sosial avstand for å avbøye smitten».

annonse

På spørsmål om det offisielle smittetallet i Russland kan regnes som pålitelig, svarer Vujnovic at hun er «ganske sikker» på at tallet er nøyaktig. Hun har fulgt og samarbeidet tett med russerne siden utbruddet startet.

– WHOs generaldirektør sa «test, test, test». Vel, Russland begynte bokstavelig talt med det i slutten av januar, har Vujnovic uttalt til CNN.

Flere har beskyldt Russland for underrapportering og feildiagnostisering av smittetilfeller. WHOs representant i Moskva mener imidlertid at det ikke finnes bevis for dette.

Les også: Helseselskap: 20.200 personer i Norge kan være smittet av koronaviruset

Mistanken om manipulert statistikk skyldes især at registrerte tilfeller av lungebetennelse i Russland gjorde et byks på 37 prosent i januar 2020 sammenliknet med januar 2019, ifølge Al Jazeera. Kritikere mener at mange er blitt diagnostisert med lungebetennelse uten å samtidig testes for coronaviruset. 23 mars hadde Russland påvist 438 smittetilfeller, herunder ett dødsfall, tilknyttet coronaviruset.

annonse

Samme tall var henholdsvis 63.927 og 6.077 for Italia, 33.089 og 2.207 for Spania, 6.650 og 335 for Storbritannia, 29.056 og 118 for Tyskland og 2.547 og 10 for Norge, ifølge Worldometer.