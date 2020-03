annonse

Det blir nærmest litt stakkarslig å lese norske og svenske «redaktørstyrte medier» tigge etter penger i disse pandemi-tider. De spiller altså på de samme nasjonale strengene de selv har anklaget USAs president for feilaktig å benytte.

Det siste av utspill i rekken av «misforstått patriotisme» kommer fra Sverige, og er undertegnet av Alexander Lydecker, COO Bonnier News og Joakim Flodin, CEO Schibsted Marketing Services. Det er altså representanter for to enorme mediakonsern, og de skriver blant annet i sin pressemelding datert 23. mars:

«Vi er i en historisk situasjon, med en global pandemi som påvirker Sverige fundamentalt, i hver daglige beslutning. Det er mye som tyder på at denne situasjonen vil vedvare eller forverres en stund. I de kommende dagene og ukene vil vi møte ekstra store og viktige utfordringer.»

Etter å ha slått fast at mange bransjer i corona-tiden, inklusive pressen, har det tøft, fortsetter Lydecker & Flodin:

«På dette punktet er det helt avgjørende å ha tilgang til seriøs og faktabasert journalistikk. Det er et stort behov for informasjon over hele landet.»

Og de to fortsetter videre med:

«Her jobber redaktørene nå døgnet rundt for å spre viktig informasjon fra et nasjonalt og lokalt perspektiv, som regjeringen også legger vekt på ved å plassere mediene våre i gruppen av sosialt viktige funksjoner som må fortsette under en krise.

Sterke redaksjonelle medier er utvilsomt en styrke for samfunnet vårt, og medienes rolle som nyhetsformidler er spesielt viktig akkurat nå.

Samtidig er det mye feilinformasjon, konspirasjonsteorier og «falske nyheter» som spredte seg hovedsakelig på sosiale medier.»

Og helt til sist heter det fra Lydecker & Flodin:

«Svenske medier bør prioriteres av annonsører fordi vi er det beste alternativet for et trygt og sikkert annonseringsmiljø. Det er slik det alltid skal være, selv når krisen påvirker oss alle; byråer, mediebyråer, media og annonsører.

Vi vil derfor oppfordre alle annonsører til å gjøre en vurdering, dersom investeringene de nå gjør i sosiale medier kan flyttes til svenske redaksjonelle medier. Selvfølgelig fordi vi vet at vi vil generere gode resultater for annonsøren. Er du som annonsør usikker – la oss prøve!

I en tid da hele samfunnet vårt kommer blir satt på prøve og vi alle forventes å gjøre vårt, ønsker vi å oppmuntre alle i vår bransje til å ta en ekstra titt på hvilke behov svenske medier kan løse. Fortsatt investering i globale sosiale nettverk bidrar ikke til riktig informasjon eller skatteinntekter for landet vårt.»

Rørende tiggeri med motsatt effekt

Her har vi altså hele kabalen: nasjonal spirit, fake news og ikke minst – det legges tung vekt på at det bare er redaktørstyrte medier, som kan håndtere «ekte nyheter» knyttet til pandemien.

Og det er ikke bare «nyheter» svenske, redaktørstyrte medier kan håndtere best ifølge de to svenske mediatoppene, nei de kan endog love deg både gode resultater av annonseringen og ikke minst «trygt og sikkert annonseringsmiljø».

Slike utspill har, etter min mening, motsatt virkning – for man får ikke medlidenhet med skrythalser som dette, og de fleste av oss skjønner at de to herrer kun er ute etter å hente penger i en tid, da nyhetsmedier styrt av redaktør har mistet fotfestet i Sverige av mange årsaker.

Etter aktivt å ha ført svenskene bak lyset med «lykke-historier» om innvandring mens biler brenner i gatene og det skytes og bombes i Sverige, har ikke svenskene den samme tilliten til mediene som før.

God grunn til ikke å bruke aviser til annonsering

Det er en årsak til at annonsører i Norge, Sverige og andre land velger sosiale medier, Facebook og Google som sine annonseplattformer, og det er «treffsikkerhet».

Har du noe å selge kan du styre annonsen rett inn på din målgruppe, framfor å blåse av store penger i en papiravis, som treffer alle som kan lese fra 5 til 100 år eller en digital annonse i et «redaktørstyrt medium», der det oftere og oftere kreves betaling for å få lest nyhetene bak digitale portaler.

Aviser er kort og godt ikke gode nok som annonsemedium, og derfor bortfaller stadig mer annonsekroner fra avisene.

At aviser faller i opplag, og dermed når færre og/ eller låser inne artikler bak betalingsportaler, gjør det heller ikke mer fristende for en annonsør å bruke pengene sine der.

Har gått for lenge med puter sydd under armene

Anmodningen om at norske annonsører må tenke ekstra hardt på norske medier i disse dager og derfor droppe Facebook og Google etc. har allerede blitt avsendt.

Ikke nok med det, men Mediatilsynet har varslet at de kan komme til å utbetale årets pressestøtte tidligere enn først planlagt, for å hjelpe avisene som ikke er i stand til å hjelpe seg selv nok.

Og på toppen av dette kommer Mediabedriftenes Landsforbunds oppfordring til norske myndigheter om en «krisepakke», slik at mediene kan «fortsette å drive kvalitetsjournalistikk».

Dette er en ny variant sutring fra avisene, som vi har hørt over noen tid i ulike varianter, men til nå har man nøyd seg med å sutre over at Facebook og andre digitale medier «stjeler penger» fra norske aviser.

Nå blandes corona inn i sutringen, for å understreke overfor tvilende annonsører at de må bruker penger på riktig måte – og det er hos «redaktørstyrte medier» ellers går det helt galt.

Hittil har vi hørt fra norske medier at «Staten må ta ansvar» for fallende opplag og sviktende annonseinntekter.

Men det er altså ikke Statens ansvar å sørge for at journalister og redaktører har lønn. Det skal bedriftene selv sørge for.

I 1994 kom den første digitale annonsen på Internett, og norske aviser har altså til dags dato ikke klart å tilpasse seg den digitale virkeligheten. Der i gården går det fortsatt mye i papir.

Hele veien har de hatt pressestøtte, og den er i år på rundt to milliarder kroner i direkte støtte og momsfritak.

Nå er det coronaviruset som «plager» avisene og atter en gang er det «Staten som skal ta ansvar», ifølge journalister og redaktører.

Jeg håper for egen del at norske medier får et klart «nei» på kravet om ekstraordinær støtte. Pressestøtten avisene allerede mottar er en uting i seg selv, og ordningen har overlevd seg selv blant annet fordi disse avisene stort sett eies av noen ganske få konserner, som soper inn milliarder hvert eneste år.

At avisene er i noen særstilling i forhold til andre norske bedrifter som sliter i våre dager, og skal ha enda mer støtte enn det de allerede får i pressestøtte, bør ikke skje. Avisene har allerede en fordel i forhold til andre bedrifter.

For egen del håper jeg at det nå kommer en solid sanering i alle de redaksjonene der det sitter folk og lager plattheter og trivielle dustesaker om sex, slanking, mat og kjendiser hver eneste dag.

Alle disse avisene har hatt muligheten til å legge om digitalt og alle disse avisene har hatt mulighet for å levere kvalitetsjournalistikk. De har valgt annerledes og det bør de ikke belønnes ytterligere for.

Det finnes alternativer

Mange av Resetts lesere har selvfølgelig tatt det inn over seg, at det finnes alternativer både til norske medier og til det å annonsere i digitale medier, og støtter villig opp om Resett med små eller store bidrag.

Jeg tror det er en lykke for samfunnet vårt, at det finnes alternative medier, som kan gjøre mer av den jobben pressen selv ønsker å snakke om at de gjør, nemlig «å være vaktbikkje» eller opptre som «den fjerde statsmakt».

Vi vet alle sammen at norske medier, som spiser av hånden til kulturministeren og politikerne enten de mottar pressestøtte eller som NRK og TV2, drar inn penger på annen måte, umulig kan betraktes som «objektive».

Hadde vi hatt en «objektiv og nyhetssøkende» presse innenfor områdene innvandring, integrering og klima ville det politiske landskapet ha sett helt annerledes ut, og folks forståelse av hva som rører seg innenfor disse temaene ville også ha vært annerledes.

Vi kan stoppe opp og spørre oss selv:

«Hvor mange tåredryppende reportasjer er det laget om falske innvandrere, som har levd på samfunnet vårt på feil premisser og skal kastes ut kontra hvor mange reportasjer er det laget om de barn, unge og voksne som er truet på livet, mishandlet og ydmyket av innvandrerungdom?»

Vanskelig regnestykke? Neppe.

Og i lys av denne kampanjejournalistikken, fravær av etterrettelighet og tung politisk slagside over til venstre i norsk politikk, er det å håpe på at norske redaksjoner etter corona-situasjonen ser helt annerledes ut enn i dag.

Man kan håpe at de er færre og at de på egenhånd klarer seg gjennom situasjonen uten skattebetalernes penger, men klarer seg i kraft av at det er lagt om til billigere drift og at det lages sannferdig stoff folk reelt sett er interessert i å kjøpe.