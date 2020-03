annonse

Sveriges statsminister Stefan Löfven holdt 22. mars en tale til nasjonen. Mange svenske medier rapporterer at tre millioner svensker fikk med seg talen.

Bakgrunnen var selvsagt corona-krisen. Löfven hadde et alvorlig budskap til det svenske folket.

– Nå må hver person forberede seg mentalt på det vi har i vente.

– Den eneste måten vi kan komme oss gjennom dette er å møte denne krisen som et samfunn der alle tar ansvar for seg selv og hverandre.

– Det kommer noen få, avgjørende perioder i livet da man må ofre mye, ikke bare for egen del, men for dine omgivelser, for dine medmennesker og for ditt land. Denne tiden er nå. Denne dagen er her. Oppgaven gjelder oss alle.

– Jeg er sikker på at alle i Sverige vil ta dette ansvaret, og gjøre sitt ytterste for å sikre andre menneskers helse. Å hjelpe hverandre slik at vi kan se tilbake på denne krisen og være stolte av vår rollen, vår innsats. For dine medmennesker, for vårt samfunn og for Sverige. Takk.

Löfven stilte med et jakkemerke med svensk flagg, med et større svensk flagg i bakgrunnen.

– Hva var poenget?

Men ikke alle er like imponerte. Johan Hakelius er en svensk skribent, debattør og forfatter. Han spør: Hva var poenget med denne talen?

Han mener Löfven bare øker den allerede plagsomme usikkerheten, som er i ferd med å kjøre svensk økonomi i grøfta.

«Hvorfor ble denne talen holdt? Var det bare noe statsministerens medarbeidere så som en nødvendighet? Var det ingen tanker om hva dette kunne føre til? Eller eksisterer det ingen interesse for de negative konsekvensene de ekstreme tiltakene kan ha for vårt samfunn?»

Hakelius avslutter:

«Det er vanskelig å finne et svar som er beroligende.»

Den svenske avisen Expressen formidlet nyheten og talen på arabisk, slik at alle svenske statsborgere skulle få med seg innholdet.

Du kan høre hele talen på seks minutter nedenfor: