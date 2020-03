annonse

annonse

Når hvite etniske svensker utsettes for kriminalitet og fordommer på grunn av sin hudfarge, er det ikke et uttrykk for rasisme.

Dette hevder den ideelle, statsstøttede organisasjonen Teskedsorden. For rasisme handler om «strukturer», men kunnskapen om dette er urovekkende lav.

I et debattinnlegg i Aftonbladet skriver generalsekretær for Teskedsorden Fhager Havdelin at hvite mennesker utsettes for handlinger og fordommer basert på sin hudfarge, men at det ikke er det samme som rasisme.

annonse

– Rasisme handler om strukturer, makt og privilegier i samfunnet som fører til at personer, bevisst eller ubevisst, tjener eller taper på sin hudfarge og etnisitet.

– Afrosvensker og andre etniske minoriteter diskrimineres i Sverige. At man ikke diskuterer dette på bred front er et bevis i seg selv på hvor makten ligger.

Les også: Stefan Löfven: Skattekutt er årsaken til barneran

Omvendt rasisme eksisterer ikke

annonse

Havdelin mener det er «problematisk» at man vil gi såkalt omvendt rasisme oppmerksomhet. Hun konkluderer med at «det finnes ikke noe slikt som omvendt rasisme i Sverige».

– Å forkaste en felles forståelse for hva rasisme er risikerer å underminere de analyser og verktøy vi har for å forhindre rasisme. Det er å viske ut historien om systematisk undertrykkelse av ikke-hvite mennesker (…) og det er å forminske en stor gruppe menneskers opplevelse av rasisme.

– Som hvit trenger du å forstå hvordan din hvithet er en del av en hvithetsnorm som gir privilegier og overlegenhet.

Havdelin mener det handler om «white fragility», altså hvit skjørhet eller sårbarhet. Hvite personer som aldri har hatt behov for å fundere over sine privilegier blir sinte og lei seg når det blir snakk om rasisme. Dermed flytter man fokus, slik at det blir viktigere å synes synd på den hvite personen som blir anklaget for rasisme. Og høyreekstreme krefter utnytter situasjonen:

– I tilfellene som omhandler ungdommer som har blitt fornedringsranet, utnyttes deres traumer av personer med en helt annen agenda enn ekte omsorg for ungdommene . De brukes som brikker av høyreekstreme krefter for å flytte fokuset vekk fra den strukturelle rasismen.

annonse

Ifølge egen hjemmeside er Teskedsorden «en ideell organisasjon som kjemper for et likestilt samfunn der alles rettigheter respekterer». I 2019 fikk organisasjonen en million kroner i bidrag.

Les også: Sveriges innenriksminister om ranere som urinerer voldsofre i munnen: – De kjenner håpløshet

Reaksjoner

Ikke alle reagerer positivt på det Havdelin skriver. Luai Ahmed kaller innlegget for «rasistisk og tilbakestående».

Vilken rasistisk och efterbliven artikel. Rasism mot vita finns i hela världen – och det sorgligaste är att den relativiseras, accepteras och normaliseras av vita vänsterblivna. Deprimerande artikel. Peak hjärntvättad godhetssignalering.https://t.co/85AhNtoOv2 #svpol — Luai Ahmed (@JustLuai) March 21, 2020

Pontus Persson påpeker at døde svensker betaler for denne «bajas-organisasjonen» gjennom arvefondene:

@Teskedsorden, en organisation som får statsbidrag och medel från arvsfonden, dvs döda svenskar, menar att svenskar inte kan bli utsatta för rasism. Varför finansierar vi såna här pajasorganisationer? https://t.co/7vlQ2WcSZb — Pontus Persson (@PontusPersson5) March 21, 2020

Ardavan Khoshnood mener Havdelin tar feil, de såkalte fornedringsranene handler nettopp om rasisme.

Debattören menar att det inte finns “omvänd” #rasism. Hon menar att förnedringsrånen INTE har något med rasism att göra. Hon har helt fel. Rasism mot vita, rasism mot Svenskar är högst levande och förnedringsrånen är ett sätt att visa detta. Punkt. https://t.co/KrxeHgppOX — Ardavan Khoshnood (@ardavank) March 21, 2020