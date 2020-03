annonse

Den unge brasilianske tennisstjernen Thiago Seyboth Wild (20) opplyser at han er smittet av koronaviruset.

– Jeg er for å advare dere om at jeg har fått påvist Covid-19-viruset, skriver Seyboth Wild på Twitter.

Brasilianeren fylte 20 år 10. mars. Ti dager tidligere slo han Casper Ruud i finalen i ATP-turneringen Chile Open.

Dermed ble han den yngste brasilianeren til å vinne en ATP-turneringen noen gang. Gustavo Kuerten hadde den tidligere rekorden.

– For omtrent ti dager siden fikk jeg feber og kjente meg syk. Snart er inkubasjonstiden over, og jeg blir fin igjen. Jeg har følte meg bra i de siste dagene, og jeg må få si at folk må være fornøyd med at de får være hjemme for å beskytte seg selv og andre. Det er en alvorlig sykdom, men den kan kontrolleres hvis vi står sammen og viser styrke, skriver tennisstjernen.