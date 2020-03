annonse

All erfaring viser at militær intervensjon på fjerne kontinenter fører til flere flyktninger og mindre fred. Det slås fast av Frps Christian Tybring-Gjedde.

Frankrike og Mali spurte Norge og andre europeiske land før jul om de ville bidra med spesialsoldater til en ny og flernasjonal styrke som skal trene opp lokale soldater i Mali. Tsjekkia og Estland har svart ja, mens Norge, Sverige og Finland er blant landene som ennå ikke har svart. Mali og den såkalte Sahel-regionen er et av det mest konfliktfylte områdene i verden.

I januar ble det gjort ettertrykkelig klart fra Fremskrittspartiets hold at man ikke ønsker å sende spesialsoldater til Mali. Saken er imidlertid ennå ikke avgjort, og det er ennå uvisst hvilken vei regjeringen vil gå.

Samlet parti

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), som også sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, forteller at partiet har samlet seg om å være imot militær intervensjon i Mali, etter at man gikk ut av regjering.

– Jeg har vært imot dette hele veien, og vært veldig verbal og tydelig på det, og jeg har også hatt partiet i ryggen. Nå som vi er ute av regjering er vi samlet om dette. De som satt i regjeringen måtte imidlertid forholde seg til regjeringsprosjektet, avklarer Tybring-Gjedde overfor Resett.

Dårlige erfaringer

– Hvorfor er det viktig at Norge ikke blander seg inn i Mali?

– Det skyldes for det første at vi ikke har tro på at problemene i Sahel-regionen vil løses av flere soldater. For det andre utsetter man norske soldater for risiko. For det tredje har vi dårlige erfaringer med å sende soldater til Midtøsten og Afrika. Å sende NATO-tropper inn i slike konflikter har ikke ført til mindre terror, færre flyktninger eller mer fred.

Utenfor NATO-territorium

Det aktuelle prosjektet vil foregå under fransk kommando, da Mali er en tidligere fransk koloni.

– Det vil også være en helt ny erfaring for oss, vi har aldri operert på den måten før. Det vil ha noe å si for logistikk og kommunikasjon, sier Tybring-Gjedde.

– Vi mener at nå må vi fokusere på vårt eget forsvar, og bruke troppene der vi trenger dem, som i nordområdene. Så skal vi gjøre annet som er NATO-relatert, men ikke oppgaver som ligger utenfor NATOs territorium.

Kritikk

Frp får imidlertid en del kritikk for sin motvilje mot å sende spesialstyrker til Mali. For eksempel skriver Tove Gravdal i Agenda Magasin at det å sende norske spesialsoldater er å hjelpe mulige migranter «der de er», og at det derfor er rart at Frp sier nei til den franske forespørselen.

– Det er å sette hele problemstillingen på hodet. All erfaring viser at militære innsatser i Midtøsten og Afrika har ført til flere flyktninger. Det er en veldig hul argumentasjon som man gjør i håp om at det er riktig, men man ser at det motsatte er tilfelle, svarer Christian Tybring-Gjedde, på spørsmål om denne kritikken.

– Man ser det i ulike konflikter i Midtøsten og Afrika, at innblanding har ført til et enormt antall flyktninger, så dette er et beviselig galt argument.

Fokus på Norge

Frp-politikeren vil ha fokus på Norge fremover.

– Nå må vi fokusere på vårt eget land. Vi løser ingen konflikter ved å sende 120 soldater til Mali.

Tybring-Gjedde sier til slutt at han ikke tror at regjeringen vil gå inn for å sende soldater ned, fordi Frp går imot. Dette tror han vil bli ubehagelig for regjeringen, som i så fall må ta mer av skylden alene, dersom prosjektet skulle gå dårlig.