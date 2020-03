annonse

Halvannen uke inn i den nye hverdagen registrerer Telia en dobling i samtaletid på telefon mellom sine kunder. Datatrafikken har stabilisert seg på et høyere nivå, og viser at nettet takler kapasitetsutfordringene.

– En velfungerende infrastruktur er alfa og omega i denne spesielle situasjonen vi nå befinner oss i, og vi er glade for at våre kunder, både på individnivå og bedrifts- og samfunnsnivå, erfarer at nettet fungerer slik det skal og at det dekker deres behov, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør i Telia Norge.

Han forteller at Telia kontinuerlig overvåker trafikken og følger med på eventuelle behov for økt kapasitet, men har ikke opplevd noen større utfordringer foreløpig.

Lengre samtaler

Telias kunder ringer hverandre omtrent like mange ganger som før daglig, men selskapet registrerer en ekstrem økning i hvor lenge folk snakker med hverandre.

Etter 10. mars har det vært en nesten dobling av samtaletiden på hverdager, og opp mot 40 prosents økning i samtaletid på lørdag og søndag, sammenlignet med tidligere helger før koronasituasjonen.

– Vi har nok et større behov for å holde kontakt med de rundt oss på en annen måte enn før, nå som vi ikke kan treffes fysisk, sier Vellan i en pressemelding.

Nye måter å jobbe på

I den første koronauken ble det sendt opp mot 60 prosent flere SMSer daglig, men antall sendte tekstmeldinger nå tilbake på et normalt nivå.

Samtidig ser Telia en svært kraftig økning i bruk av applikasjoner som Microsoft Teams, Skype, Webex og andre lignende løsninger blant kundene.

Også i egen organisasjon ser Telia at bruken har skutt i været:

– En svært stor andel av våre ansatte jobber nå hjemmefra, og bruken av Teams er nærmere 350 prosent høyere enn tidligere, mens Skype er cirka 75 høyere, sier Vellan.

Databruken er ifølge Telia jevnt høyere enn den var før hjemmeskole og oppfordring om hjemmekontor, men er blitt mer normalisert.