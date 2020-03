annonse

Nye tilpasninger i EU gjør det lettere for Norge å skaffe smittevernsutstyr.

Helsearbeidere kan blant annet benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller kravene, har EU bestemt. Det gjør det enklere for Norge å dekke behovet for smittevernutstyr, opplyser regjeringen.

– Det er utrolig viktig at disse tilpasningene har kommet på plass, slik at Norge får tilgang på det utstyret vi trenger for å beskytte de som står fremst i kampen mot koronaviruset, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tirsdag anbefalte også EFTAs overvåkingsorgan ESA at smittevernsutstyr blir gjort lettere tilgjengelig de neste seks månedene. Anbefalingene er ikke bindende, men er retningslinjer for hvordan regelverket for slikt utstyr skal anvendes i dagens situasjon.

I Norge er allerede smittevernutstyr unntatt krav i gjeldende regelverk.

– Selv om det kan gjøres et unntak, må smittevernutstyret oppfylle nødvendige krav til sikkerhet som CE-merkingen vanligvis ivaretar slik at pasientsikkerheten og brukerne ivaretas, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).