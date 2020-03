annonse

Finanstilsynet ber om at banker og forsikringsselskaper ikke skal betale utbytte for 2019 inntil videre på grunn av koronasituasjonen og den finansielle uroen.

Tilsynet foreslår en forskrift om dette og har sendt et brev om saken til Finansdepartementet.

Finanstilsynet viser til finansuroen, forverrede de økonomiske utsiktene og at norsk økonomi i tillegg påvirkes av det kraftige fallet i oljeprisen.

– Det er stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og i finansmarkedene i ukene framover. Sjokket som nå har rammet økonomien og markedene, er av en annen karakter enn sjokk som tidligere har utløst finanskriser, heter det i en pressemelding.

Kan bli påført betydelige tap

– Situasjonen er ekstraordinær. Bankene kan bli påført betydelige tap, og lavere rente og fall i verdien av eiendeler vil gjøre det mer krevende for livsforsikringsforetakene å møte framtidige forpliktelser. Skadeforsikringsforetakene kan også bli påvirket som følge av økte erstatningsutbetalinger, står det videre.

Etter Finanstilsynets vurdering er det viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjør noe som svekker soliditeten. Derfor bes foretakene inntil videre om å ikke betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd.

Inngripende

Tilsynet vedgår at et forbud mot å betale utbytte og andre utdelinger vil være inngripende, men mener den omfattende krisen likevel gjør et slik tiltak nødvendig for å fremme finansiell stabilitet.

– Finanstilsynet vil samtidig understreke at et generelt krav om å holde tilbake overskudd for 2019 ikke innebærer en inndragning av overskuddsmidler, men en utsatt utdeling. Foretakene vil senere ha mulighet til å dele ut utbytte til eiere og kunder, og gaver til allmennyttige formål, dersom det enkelte foretakets soliditet og resultater gir grunnlag for det, skriver tilsynet – som også understreker at forskriften kan oppheves senere i år.