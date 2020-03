annonse

annonse

Etter andre verdenskrig verserte det mange historier om at bønder og bygdene både hjalp byfolk, men også tok ut fordeler for seg selv eller endog hjalp fienden fremfor egne innbyggere. Bygdefolket var heldige og satt på ressurser andre ikke hadde tilgang til.

Etter krigen har det stadig vekk vært konflikter mellom by og bygd angående prioritering av ressurser, bygging av veier, sykehus nedleggelser og så videre. Konflikter mellom by og bygd er altså ikke av ny dato. Man kunne nesten tro vi var to forskjellige nasjoner, by og bygd?

Les også: FHI: Ga ikke råd om hytteforbud

annonse

Vi ser i dag at «hyttekommunene» gjerne vil isolere seg og unngå at byfolk får bo mer eller mindre isolert i sin egne hytter. Det gir et ekko fra tidligere tider hvor bøndene spiste seg mette og levde bra, mens byfolk måtte se på rasjoneringskortene flere ganger før man kunne tillate seg å kjøpe mat. Mener bygdenorge at de skal isolere seg når det kanskje er en pris å betale, mens de skal ta for seg av godene når det passer? Jeg tror man kaller slikt å være gjerrig og usolidarisk?

En debatt som aldri egentlig tas i Norge er hva distriktspolitikken koster Norge. Det er trolig fordi det vil fornærme folk og ikke minst velgere. Faktum er at merkostnaden for å opprettholde distriktene i Norge koster det norske samfunnet enorme beløp hvert eneste år. Noen vil da hevde at distriktene skaper store verdier, men det fullt mulig å skape verdier rundt omkring i Norge uten å opprettholde en svært spredt befolkning som sådan. Vi kan forsiktig anslå at distriktsnorge koster Norge rundt 200-300 milliarder Kroner i året i merkostnader til sosiale tiltak, helsetjenester, infrastruktur, politiske systemer, offentlige tilbud og så videre og så videre.

Noen faktaopplysninger:

Gol har 4.621 innbyggere, Hemsedal 2.295 og Geilo 2.400 innbyggere, eller til sammen 9.316 innbyggere

annonse

Asker og Bærum har til sammen 176.926 innbyggere, hvorav 12 er innlagt på sykehus. De som ikke er innlagt holder seg hjemme.

Det vil si at andelen av Asker og Bærum sin befolkning som innlagt med Coronavirus på Bærum Sykehus er: 0,006782 prosent

Dersom 10 prosent av befolkningen i Asker og Bærum hadde valgt å reise til en av de nevnte kommunene over, som ikke liker hyttefolk lenger, så hadde befolkningen i disse økt med 17.692 personer. Presumtivt så ville da 0,006782 prosent av disse hatt behov for innlegging for Corona sykdom, eller 1,2 personer. Ettersom man sjelden deler opp pasienter i desimaler så hadde altså disse tre kommunene presumptivt fått en -1- ekstra pasient å slite med.

Det kan kanskje virke overveldende for tre kommuner, men vent…. hjelpen er nær; den ene pasienten hadde nemlig sporenstreks blitt kjørt til Drammen Sykehus, Bærums Sykehus eller et annet sykehus. Hvorfor? Jo, de har nemlig ingen sykehus i de tre nevnte kommunene.

Joda, det hadde sikkert kommet hyttefolk fra Oslo og andre egner også, men totalt sett er det i dag ingenting som tyder på at hytte norge har noe å bekymre seg for. Hyttefolket vil jo forøvrig selv betale for hjemreisen til «byen» hvis de blir syke.

De aktuelle hyttekommunene sin eksistens og vekst er åpenbart bygget på hyttefolket og det de legger igjen av penger ved kjøp av tomter, hytter, kommunale avgifter, handel, tjenesteyting og så videre. I tillegg «sponser» Norge hver enkelt innbygger i distriktene (rundt 920.000 bor utenfor tettsteder) med til sammen minst 200.000 Kroner hvert år gjennom skatteseddelen (200 mrd / 920.000).

annonse

Les også: Frp-leder Siv Jensen ber regjeringen lempe på hytteforbudet

En smule ydmykhet kunne kanskje bygdenorge utvise, når man nå så til de grader går høyt ut og vil isolere seg?

Faktum er jo at for Norge så vil det høyst sannsynlig nettopp være en fordel å spre folk utover og redusere befolkningstettheten. Men, bygdenorge vil ikke være med på dette «spleiselaget», de vil helst skumme fløten igjen?

Men, for all del … dere (bygdefolket) er hjertelig velkomne til oss hvis dere trenger en sengeplass eller to med pusteapparat!

Så en ettertanke; hvorfor ber ikke hyttekommunene om hjelp i form av mer helsepersonell? Det kunne løst problemet med et og annet benbrudd og å få plassert hyttefolket tilbake i bilene sine, slik at de kunne kjøre hjem? For, det er vel ikke slik at dere er redde for å bli smittet av Hansen som sitter isolert fire kilometer inne på Golsfjellet?