annonse

annonse

En ny meningsmåling utført av Gallup mellom 13. og 22. mars, viser at 60 prosent av amerikanerne støtter president Trumps håndtering av coronavirus-krisen.

I samme meningsmåling, ble presidentens samlede oppslutning målt til 49 prosent – det høyeste han har hatt under sitt presidentskap. Forrige gang Trump oppnådde en oppslutning på 49 prosent, var i slutten av januar og begynnelsen av februar, da riksrettssaken mot presidenten pågikk for fullt.

Trumps totale oppslutning har dermed hoppet med fem prosent sammenlignet med Gallups siste meningsmåling gjennomført mellom 2. og 13. mars.

annonse

Trump er spesielt populær blant republikanere, som fortsetter å støtte presidenten i hopetall, men han har også blitt merkbart mer populær blant uavhengige velgere.

Les også: Afroamerikansk støtte til Trump når stadig nye høyder

60 prosent av uavhengige velgere støtter Trumps håndtering av coronavirus-pandemien, mens 27 prosent av demokratene støtter den.

Til tross for at Trump har pålagt amerikanere tøffe bevegelses begrensninger for å bekjempe spredningen av viruset, signaliserte presidenten at han ønsket at USA skulle gå tilbake på jobb om noen uker.

annonse

– Jeg vil gjerne ha landet åpnet og tilbake til arbeid innen påske, sa han under et intervju med Fox News tirsdag i Det hvite hus.