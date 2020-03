annonse

Ut av asken til det gamle internasjonale økonomiske systemet, vil et nytt og mer robust diversifisert handelsregime oppstå.

Coronavirus-pandemien kaster lys på hvor sårbart det internasjonale globaliserte handelssystemet egentlig er. Tett integrerte forsyningskjeder som strekker seg over flere kontinenter – ofte basert på just-in-time-prinsippet – betyr at den minste avbrytelse i et ledd, kan føre til at produksjonen i et annet ledd – ofte på den andre siden av jorden – stopper helt opp.

Om en slik hendelse blir forårsaket av ikke-kontrollerbare hendelser som pandemier eller naturkatastrofer, eller som en bevisst handling av politiske aktører – for å forårsake økonomisk skade eller tvinge frem politiske konsesjoner – spiller ingen rolle. Faktum er at så lenge slike latente sårbarheter eksisterer i det internasjonale handelsregimet, vil de på et eller annet tidspunkt komme til overflaten og skape problemer. Det er kun et spørsmål om tid.

Sentraliseringen av internasjonale forsyningskjeder i Kina for en rekke strategisk viktige goder, skaper derfor alvorlige strategiske sårbarheter for landets handelspartnere – ikke bare for Vesten, men også for resten av verden. Arkitekturen til dagens globaliserte handelsregime, gjør derfor at det langsiktige økonomiske velværet og den politiske stabiliteten til verden i større og større grad er avhengig av godvilje fra Beijing.

Det verdensomspennende Covid-19-utbruddet som nå ramponerer det ene landet etter det andre – både i form av tap av menneskeliv og økonomisk ruinering – bekrefter i stor grad dette forholdet. Som følge av utflaggingen av hele, eller deler av forsyningskjeden av medisinsk utstyr til Kina, er verden i stor grad avhengig av Kinas evne og villighet til å forsyne verden med det nødvendige medisinske utstyret – som ansiktsmasker og pustemaskiner – for å effektivt bekjempe pandemien.

Fra et vestlig strategisk geopolitisk synspunkt, har utflaggingen av deler av forsyningskjeden av strategiske viktige goder til Kina, har gjort alliansen sårbart for interne kinesisk politiske forhold. Ikke bare som følge av akutte «sorte svane»-hendelser som coronavirus-pandemien, men også andre potensielle menneskeskapte politiske kriser. I visse tilfeller vil Det kinesiske kommunistpartiet ha insentiver til å holde igjen eksporten av nødvendige goder til sine handelspartnere for å oppnå overordnede strategiske politiske mål.

For å unngå å gjøre seg unødvendig strategiske sårbare i en tid med stadig mer internasjonal politisk usikkerhet og stormaktskonkurranser, må vestmaktene sikre og diversifisere nøkkelforsyningskjeder ved å flytte produksjonen av strategisk viktige goder ut av Kina. Den pragmatiske veien fremover vil være å satse på flere regionale forsyningskjeder spredt over flere geografiske områder, slik at det ligger en latent redundans i systemet. I tilfelle produksjonen i et ledd stopper opp, kan produksjonen i et annet lett fylle tomrommet, slik at forsyningskjeden ikke bryter helt sammen.

Å gjøre det vil være sammensatt, kostbart og tidkrevende, men alternativet – status quo – er ikke bærekraftig. Det er verdt å betale en premium for å forsikre en jevn forsyning av strategiske goder i et stadig mer urolig internasjonalt politisk klima. Når corona-stormen til slutt har roet seg, må Vestens politikere legge til rette for at en slik handelsregime kan oppstå.