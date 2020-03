annonse

Statsminister Erna Solberg (H) fikk via video høre hvordan ulike kommuner håndterer koronasituasjonen. Hun ba dem samtidig være fleksible ved lokale karantener.

Kommunene Sunnfjord, Tromsø, Hemsedal og Bærum deltok i videomøtet med statsministeren og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) onsdag.

Først ut var Hemsedal. Ordfører Pål Rørby (Sp) trekker fram at kommunens reiseliv er hardt rammet og at arbeidsledigheten i kommunen nå er hele 28 prosent.

– Vi er på kanten av stupet, sier han.

Ordføreren mener det trengs hjelp raskt – og da ikke bare i form av lån, som han mener vil bli å utsette problemene. Han etterlyser også mer handlekraftig lokal tilstedeværelse fra politi.

Karantene-diskusjon

I samtalen med Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) ble lokale karantener et tema. Kommunen har innført 14 dagers karantene for folk som kommer dit fra sør for Dovre.

– Det er større smitte per innbygger i Oslo enn i Tromsø, argumenterte ordføreren.

Statsminister Solberg sa at hun har forståelse for lokale tiltak for å begrense smitten, men at hun også har noen bekymringer.

– Vi er nødt til å sørge for at Bedrifts-Norge kan fungere etterpå. Det betyr at vi må ha noen typer mobilitet, sa Solberg.

Jobber med veileder

Regjeringen jobber nå med en veileder for nettopp dette temaet, et arbeid som ledes av Bent Høie.

Vi må finne regler som gjør at vi kan ta smittehensyn, men samtidig må vi få til at de funksjoner og den arbeidskraften som er nødvendig, faktisk kan komme til arbeidsplassen, slik at ikke de går på dunken på grunn av ekstraordinære tiltak. Jeg håper en fleksibilitet i bruken av disse virkemidlene, fortsatte Solberg.

Tromsø-ordfører svarte med at kommunen blant annet har ordnet det slik at personer i kritiske funksjoner, blant dem forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, fritt får reise fram og tilbake.

Ingen karantene for bergensere

Sunnfjord i Vestland fylke er blant kommunene som også innførte lokale karanteneregler, men disse ble opphevet etter én uke.

– Nå har vi ikke anledning til å sette bergensere i karantene, statsminister! kommenterte ordfører Olve Grotle.

Fra Bærum fikk statsministeren og helseministeren formidlet et ønske om at kommunen – som er Norges femte mest befolkede – ønsker å bli en forsøkskommunene for testing.