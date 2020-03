annonse

Lokalbefolkningen rundt om Storbritannia protesterer mot de som bruker sine fritidsboliger.

De skriver i sanden på strender eller maler på skilt, og krever at hyttefolket forsvinner vekk fra deres hjemsted. I St Ives in Cornwall har lokale skrevet i sanden «Kun for lokale».

Briter som bor i store byer har etter utbruddet av coronaviruset søkt tilhold i fritidsboliger. Men det har fått de lokale til å rase. De frykter viruset og vil at de reiser hjem, skriver Daily Mail.

I Bala i Nord-Wales har noen malt «Dra hjem rotter» på en stein.

Alice Townsend flyttet til sin fritidsbolig med sin mann og tre barn til Northumberland. Hun sier at de bor langt vekk fra folk, hun trodde at med tre unger og to hunder ville det være et bra sted, og at de ikke kunne smitte noe der ute. Hun opplever at noen sier det er egoistisk, men selv ser hun det som praktisk. Samfunnet er stengt og derfor dro de vekk fra London.

