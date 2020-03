annonse

annonse

– Norwegian er bare uker fra konkurs uten livbøye. Norwegian må heve rundt tre milliarder norske kroner for å avverge konkurs, sier analytiker.

Berlingske Business og pressebyrået Ritzau har sett nærmere på situasjonen for flyselskapet Norwegian, og bedt en analytiker si hva de tenker om selskapets situasjon.

– Konklusjonen er at om få uker må Norwegian få en milliard-injeksjon eller bli kjøpt opp, dersom flyselskapet ikke skal gå konkurs, sier leder for aksjeanalyse Jacob Pedersen fra Sydbank, som følger luftfartsindustrien tett.

annonse

Les også: Norwegian ber om å slippe å betale renter og avdrag

Trenger 3 milliarder

Norwegian ba onsdag sine kreditorer om et tre måneders pusterom på renter og nedbetalinger på gjelden, som er nær 60 milliarder norske kroner.

Dette skal sikre at flyselskapet får utløst den andre delen av en hjelpepakke fra den norske regjeringen på 1,2 milliarder norske kroner. Første del på 300 millioner kroner er allerede frigitt.

annonse

– Men selv om kreditorene sier ja, er det ikke nok å redde selskapet på lang sikt, ifølge Jacob Pedersen, som mener Norwegian trenger den tredje delen av pakken, som er på 1,5 milliarder kroner.

Men for at det skal utløses, må Norwegian selv skaffe tre milliarder kroner.

– Det er nok et spørsmål om noen uker før de må stenge døra, om det ikke skjer noe drastisk, sier Pedersen ifølge Berlingske Business og pressebyrået Ritzau.

Les også: Investorer må tåle tap for at Norwegian fortsatt skal fly

Vanskelig oppgave å finne penger

annonse

– I det tempoet Norwegian taper penger for øyeblikket, og med den svært skjøre økonomiske situasjonen der de allerede kan se bunnen av pengekassen, er det viktig å få inn alle milliarder raskt, ellers må flygningene stoppe helt, sier Pedersen.

Jacob Pedersen beskriver det som en svært vanskelig oppgave å finne tre milliarder kroner blant dagens eiere, og han tror ikke at Norwegians styreformann, Niels Smedegaard, ønske om at danske og svenske regjeringer går inn og hjelper flyselskapet blir oppfylt.

Pedersen tror et slikt ønske er svært usannsynlig å få oppfylt all den tid Danmark og Sverige er store aksjonærer i konkurrenten SAS.

– Det skal huskes at det ikke er laget nasjonale redningspakker for våre innenlandske flyselskaper her hjemme, og derfor ville det vært rart om regjeringen plutselig ville hjelpe Norwegian, sier Jacob Pedersen.

Nasjonalisere eller selge til Ryanair eller Easyjet

– Mitt beste tips er at den norske regjeringen vil slakke på enkelte av de svært tøffe kravene som er satt i forbindelse med hjelpepakken, eller gå inn og kjøpe aksjer og dermed delvis nasjonalisere Norwegian, sier han.

En tredje mulighet er for en konkurrent å gå inn og kjøpe hele selskapet.

Ifølge Jacob Pedersen er dette vanskelig nå som hele bransjen er lammet av koronaviruset.

annonse

– Alternativet er at Ryanair eller Easyjet for eksempel går inn og kjøper selskapet, men de to selskapene er selv i en vanskelig situasjon hvor de taper penger hver dag og ikke kan vite når de er tilbake til det normale, sier Pedersen.