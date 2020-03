annonse

annonse

Arbeiderpartiet mener regjeringen burde ha gitt studentene mer stipend i stedet for å bare øke gjelden deres.

– Jeg er veldig skuffet over at regjeringen går inn for en ordning som kun gir studentene mer lån og gjeld, sier Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg om den nye hjelpepakken for studenter.

– Arbeiderpartiet har hele tiden ment at stipend er den optimale løsningen. Det er tross alt snakk om studenter som får bortfall av inntekt på grunn av krisen, da er ikke et lån godt nok, sier han.

annonse

Hjelpepakken innebærer at studenter som har mistet biinntektene sine på grunn av koronaviruset, får tilbud om et ekstralån på 26.000 kroner.