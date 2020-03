annonse

Spillerne og ledelsen i fotballstorheten Barcelona er uenige om hvor stort lønnskutt som skal innføres for å hjelpe klubben gjennom koronakrisen.

Ifølge avisen AS har Lionel Messi og de andre Barcelona-stjernene inntil videre avslått forslagene fra klubbledelsen om lønnsreduksjon.

Klubben ønsker at alle profesjonelle spillere går med på et lønnskutt på hele 70 prosent så lenge koronaviruset gjør at det ikke kan bedrives idrett. Klubbpresident Josep Maria Bartomeu skal samtidig ha vært villig til å gjøre et unntak for A-laget i fotball, slik at deres lønnskutt ikke overstiger 50 prosent.

Dette forslaget skal også ha blitt avvist av spillernes representant. Ifølge radiokanalen RAC1, som siteres i en rekke spanske medier, er de villige til å godta en lønnsreduksjon på 30 prosent for resten av sesongen.

Mediene i landet rapporterer også at det finnes en særlov som gjør at Barcelona og andre klubber kan slippe å betale en del av spillertroppens lønn så lenge koronapandemien varer, selv uten spillernes godkjennelse.

All toppfotball i Spania er utsatt inntil videre som følge av virusutbruddet. Siste kampdag i La Liga var 10. mars. Pausen gjør at klubbene går glipp av store summer i form av TV-penger, sponsorutbetalinger og billettinntekter.