Mulla Krekar ble torsdag utlevert til Italia, det fikk advokat Brynjar Meling til å tordne mot «hele» Norge.

I et intervju med VG omtalte han utsendelsen som en «skammens dag» for Norge.

– Dette er en skammens dag for alle de som ikke har hindret utlevering av en åpenbart uskyldig mann. En skammens dag for PST, for Riksadvokaten, for Oslo tingrett, for Borgarting lagmannsrett, for Høyesterett, for regjeringen, for Høyre, for Venstre, for KrF, for regjeringen, for opposisjonen, sier Krekars mangeårige advokat til VG.

Han sier Krekar ble hentet i fengselet torsdag morgen og at det ikke ble gitt anledning til å si farvel til familien.

– De har ikke anstendighet til å la ham ta farvel med familien, sier Mulla Krekars advokat Brynjar Meling til VG.

Frps Jon Helgheim reagerer med et latterfjes på twitter etter raseriutbruddet til Meling.

– Hvorfor er det ikke en skammens dag for oss i FrP Meling? Vi har jo også vært med på den store sammensvergelsen og konspirasjonen mot denne “uskyldige” terroristen, skriver han med et latterfjes.

Hvorfor er det ikke en skammens dag for oss i FrP @BNMeling?

Vi har jo også vært med på den store sammensvergelsen og konspirasjonen mot denne "uskyldige" terroristen😄 pic.twitter.com/g7vejZVqoN — Jon Helgheim (@HelgheimJon) March 26, 2020

– God tur!

Også andre topp-politikere i partiet har gledet seg over utleveringen. NRK skriver i dag at de tidligere justisministrene Jøran Kallmyr og Sylvi Listhaug feiret utleveringen med kake.

– Vi sier bare god tur og håper han aldri kommer tilbake, sier Frps Sylvi Listhaug til NRK.

Kaken var pyntet med norsk og italiensk flagg med påskriften «God tur Krekar».

Det var justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) som meldte om utleveringen torsdag.

På spørsmål om Melings påstand om at dette er en skammens dag, blant annet for regjeringen svarer Mæland: – Det er Melings vurdering, den får stå for hans regning. Jeg er selvsagt uenig.