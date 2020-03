annonse

NRK sender Yama Wolasmal (38) til Beirut der han blant annet skal rapportere fra den israelsk-palestinske konflikten.

Det melder NRK på sine nettsider i dag.

Wolasmal jobbet som nyhetsanker for TV 2 frem til 2017 før han kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen hentet han til NRK. Der har han jobbet som programleder i Dagsrevyen de tre siste årene.

NRK-reporteren er født i Kabul i Afghanistan og kom til Norge som kvoteflyktning i 1986. Han gleder seg til å reise jobbe i Beirut.

– Beirut er et mini-Midtøsten. Her finner du regionens mangfold, motsetninger og paradokser på ett sted. Et perfekt utgangspunkt for å dekke Midtøsten som jeg alltid har vært fascinert av, sier Wolasmal til NRK.

Han er også spent på hvordan det blir å dekke den israelsk-palestinske konflikten.

– Det er som et minefelt hvor det minste feiltrinnet kan utløse eksplosive reaksjoner på begge sider av konflikten.

Wolasmal har tidligere vært korrespondent i Kabul og utenriksreporter for TV 2.