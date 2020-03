annonse

Israels opposisjonsleder Benny Gantz ber om at det dannes en kriseregjering etter at han overraskende ble valgt til leder for nasjonalforsamlingen Knesset.

Gantz, som leder det moderate høyrepartiet Blått og hvitt, er statsminister Benjamin Netanyahus viktigste politiske motstander.

– Dette er uvanlige tider, og de krever uvanlige avgjørelser, sa Gantz etter å ha blitt valgt til Knessets speaker torsdag.

– Det er derfor jeg ønsker å undersøke dannelsen av en krisesamlingsregjering, la han til.

Mot samlingsregjering?

At Gantz får vervet som nasjonalforsamlingens leder, tolkes som et tegn på at han og Netanyahu er blitt enige om å danne en samlingsregjering.

De to har i månedsvis kjempet om å bli landets neste statsminister. På under ett år har landet holdt tre valg – men verken Netanyahu eller Gantz har greid å forhandle fram en regjering med parlamentarisk flertall. Det siste valget ble holdt 2. mars.

Beslutningen kommer samtidig som Israel sliter med å få kontroll over en rask spredning av koronaviruset. Allerede i forrige uke tok Gantz til orde for å danne en kriseregjering etter å ha fått regjeringsoppdraget av president Reuven Rivlin.

Men hans beslutning om å forsøke å få til et samarbeid med Netanyahu har samtidig ført til at flere av Gantz’ allierte har forlatt ham.

Israel har til nå bekreftet over 2.600 smittetilfeller i landet.

Roterer som regjeringsleder

Ifølge ubekreftede meldinger vil Gantz få posten som utenriksminister i regjeringen, som inntil videre skal ledes av Netanyahu. De to vil rotere som statsminister, og Netanyahu er ventet å bli erstattet av Gantz i september 2021.

De to snakket sammen onsdag kveld. Ifølge israelske medier var det den første samtalen de har hatt siden valget i begynnelsen av mars.

Tidligere på dagen hadde Yuli Edelstein overraskende trukket seg som speaker i nasjonalforsamlingen etter at høyesterett ga ordre om at det skulle holdes en avstemning om hvem som skulle etterfølge ham.

Meldingene går også ut på at Gantz har planer om å gi fra seg rollen som speaker etter at regjeringen er dannet.