Myndighetenes klare anbefaling er å unngå kollektiv transport om man ikke må. Likevel tvinger de samme nasjonale myndighetene Stavanger kommune til å kreve inn bompenger fra bilistene som ikke kan ha hjemmekontor.

Til tross et solid lokalt politisk flertall for tiltaket, satt samferdselsminister Knut Arild Hareide ned foten.

Mads Danielsen er kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet i Stavanger. Han sitter også i styret til Stavanger Parkering.

Han er svært misfornøyd med at man til tross for et klart politisk flertall, ikke får lov til å droppe bompenger i denne perioden.

– Det er enormt skuffende at nasjonale myndigheter ikke gir lokale politikere muligheten til å prøve ut tiltak, som f.eks. søndagsåpne butikker og gratis ferdsel gjennom bomringene, sier Danielsen til Resett.

Han mener samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) overstyrer lokale myndigheter på denne måten, i en sak som tidligere har vært regnet som en lokalpolitisk vurdering.

– Regjeringen har flere ganger, også mens FrP var en del av regjeringen, stadfesta at bompenger skal vedtas lokalt. Da er det merkelig at de overkjører lokale myndigheter i denne situasjonen.

Stavanger Parkering har allerede vedtatt at alle parkeringshus i Stavanger er gratis, som en støtte til alle de som faktisk må på jobb i denne vanskelige perioden. På hjemmesiden skriver Stavanger Parkering:

«Stavanger Parkering følger retningslinjene til Stavanger Kommune i forbindelse med Covid-19 og holder Brukertorget stengt for publikum. Vi er operative og kan kontaktes via e-post eller telefon. Fra Lørdag morgen, 14. Mars, vil følgende av våre p-hus i Stavanger sentrum være gratis: Jernbanen, Jorenholmen, P-Arketten, P-Kyrre, Posten, St. Olav og Valberget.»

Forsvarer

Stavanger Aftenblad har tidligere omtalt saken. Overfor avisen forsvarer Hareide at kommunen mot sin vilje tvinges til å hente inn bompenger fra bilister som er avhengig av å komme seg til og fra jobb.

– Gratis bompassering er ikke blant de tiltak som vurderes nå. Som kjent har helsemyndighetene bedt arbeidsgivere legge til rette for hjemmekontor der det er mulig, og å øke bruken av fleksitid. På den måten reiser færre kollektivt på samme tid. For de som har mulighet til å ha hjemmekontor åpner jo det også for å slippe bompenger, sa Hareide til Aftenbladet 13. mars.

Ikke bare i Stavanger

Også i Oslo har bomringen vært et tema. 22. mars kunne vi lese en sykepleier uttale seg:

«Jobber selv på A-hus! Kjører fra Oslo gjennom flere bommer daglig for å komme på jobb. For meg som sykepleier er det helt uaktuelt å ta buss. For det første på grunn av smittefaren nå, for det andre ville det ta meg to timer å komme meg på jobb. Jeg har også to små barn hjemme jeg ikke ønsker å utsette for smitte. Folk kan klappe så mye de vil for oss, men det hjelper mer om noen kan skru av disse bommene. Jeg tenker det er den minste takken vi kan få nå».

Innlegget i Vårt Oslo er forfattet av Cecilie Lyngby, som er bystyrerepresentant for FNB, og skriver videre:

– Er dette takken fra byrådet til alle som nå sårt trenger bilen sin for å føle mer trygghet.

– Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har flere ganger spurt byrådet om å slå av bompengene. Svaret har vært nei, og byrådet ser ikke at det er et nødvendig tiltak. Vi er dypt uenig. Her deltar vi alle i en dugnad, og da er det viktig å lytte til folket.

VG sjekket tilstanden på bussrute 20 i Oslo 25. mars, etter at Ruter har redusert antall avganger siden 23. mars. Er det å redusere antall avganger et riktig tiltak i denne tiden?

Sykepleierstudenten Cristine Frøystein (24) siteres:

– Jeg tenker at det ikke er helt forsvarlig med tanke på situasjonen vi er i nå. Jeg synes også det er spesielt at Ruter kutter ned i rushtiden for oss som må på jobb. Jeg har ikke bil og må ta bussen.