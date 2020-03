annonse

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at koronasituasjonen i Norge kunne ha vært som i Italia hvis ikke tiltakene 12. mars hadde blitt innført.

Til NRK sier Nakstad at de strenge tiltakene som ble innført for to uker siden, har virket, ettersom det i Norge ikke har vært noen eksplosjonsartet utvikling i antall smittede, men at det øker jevnt.

– Jeg tror nok vi kan være ærlig å si at hadde vi ikke gjort det, så hadde vi vært nærmere en situasjon som i Italia nå. Så kan man si at vi hadde noen tiltak også før dette ble besluttet. Vi ser en effekt av også disse tiltakene før de aller strengeste kom, sier Nakstad, som er fungerende assisterende helsedirektør.

