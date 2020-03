annonse

annonse

De fryktede kriminelle gjengene i Brasil forsøker å redusere spredningen av coronaviruset, og forsøker å opprettholde portforbud.

Narkolangere i Rios favelaer beordrer innbyggere til å holde seg hjemme, skriver The Guardian. Det er mange som frykter konsekvensen pandemien kan få for fattige brasilianere.

I skrivende stund er ikke Brasil veldig hardt rammet. Antall smittede har passert 2000, antall døde nærmer seg 60. Men dette i en befolkning på over 200 millioner.

annonse

Allikevel har den kriminelle gjengen Rød Kommando (Comando Vermelho) iverksatt tiltak for å begrense spredningen av coronaviruset. I en video kommer de med klare advarsler:

«Alle som roter rundt og går utendørs vil bli straffet.»

Les også: Italienske borgermestre raser mot egen befolkning, jager folk hjem

Myndighetene gjør ingenting

annonse

En innbygger sier til The Guardian at de kriminelle gjengene handler fordi den politiske ledelsen ikke gjør noenting. En annen sier at de synger sanger som priser Gud.

Rød Kommando er mest beryktet for handel med våpen og narkotika, og ble opprinnelig dannet av en sammenslutning av venstrevridde dissidenter og vanlige gangstere.

Andre gjenger som kontrollerer andre områder innfører lignende tiltak, som i Pavão-Pavãozinho i Copacabana, Cantagalo i Ipanema, og Vidigal som holder till i overklasseområdet Leblon.

Edmund Ruge er redaktør for RioOnWatch. Han konkluderer også med at de kriminelle gjengene handler fordi statsmakten og myndighetene svikter. Han understreker dog at det ikke gjelder for alle favelaer, og at ingenting tyder på at tiltakene er koordinert.

Men det Ruge kalle «favela-aktivister» har vært veldig effektive:

annonse

– Det har vært veldig imponerende. Spørsmålene er om det kommer til å være nok.