«Under koronakrisen når andre virksomheter som jobber med forebygging og trygghet til dels er stengt, trengs politiet mer enn noensinne.»

Jan Bøhler stiller nå spørsmål om politikapasiteten under Coronakrisen. Han viser i en melding sendt til Resett at man nå trenger et fulltallig politi som aldri før .

«De er samfunnskritisk personell. Da kan vi ikke ha 1700 politi-ansatte i karantene bare fordi de ikke får testet seg.»

Han har derfor sendt følgende spørsmål til justisminister Justis- og beredskapsminister Monica Mæland:

«Under koronakrisen når andre virksomheter som jobber med forebygging og trygghet til dels er stengt, trengs politiet mer enn noensinne. De er samfunnskritisk personell som må fungere godt for å følge opp faren for økt vold i nære relasjoner, brudd på korona-reglene, svindelforsøk på nett, ansamlinger av unge og alvorlige hendelser noen steder, mm. Samtidig meldes det om at et stort antall ansatte i politiet er i karantene. Det var 1700 i den siste oversikten Politidirektoratet la ut 19/3, og kan ha økt siden det.

I dag er reglene slik at politietaten er likestilt med andre innbyggere, og politifolk får dermed ikke teste seg hvis de ikke tilfredsstiller kravene til testing for befolkningen for øvrig. Dermed må mange politifolk være 14 dager i karantene uten å være syke, bare fordi de ikke får testet seg og kan få klarsignal til å jobbe.

Det er forståelig at når test-kapasiteten er begrenset må helsepersonell og de som har særlige symptomer og er minst motstandsdyktige, prioriteres i første omgang. Men politiet som også er samfunnskritisk personell bør deretter få en høy prioritet. Vil regjeringen sørge for at politiet blir prioritert når test-kapasiteten økes – og når vil dette kunne skje?»