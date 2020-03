annonse

Flere kommuner ser for at Heimevernet eller Sivilforsvaret skal hjelpe dem med å stenge grensene for å hindre koronaspredning.

Ifølge Aftenposten kommer dette fram i et dokument fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

124 kommuner har innført lokale smitteverntiltak, men DSB er ikke kjent med at noen har satt i gang formelle prosesser for å sende ut mannskaper for stenge grensene.

