Joe Biden, som ligger an til å bli demokratenes kandidat ved årets presidentvalg i USA, får nå hard medfart i sosiale medier.

Til tross for at han ligger an til å bli Donald Trumps motkandidat til presidentvalget i USA til høsten, har Joe Biden (77) vært mistenkelig fraværende i rampelyset det siste tiden.

Denne uken har Biden imidlertid gjort comeback i en rekke uttalelser, i en rekke strømmede videoklipp, sendt på MSNBC og CNN. Mange har tatt til sosiale medier for å uttrykke sin misnøye og undring over Bidens adferd, som anses merkelig.

Det hele begynte på mandag. En sending begynte med at Biden tok seg i ansiktet, til tross for pågående advarsler fra helsemyndigheter over hele verden om at man ikke bør gjøre dette. Deretter oppstod det et problem med Bidens teleprompter, og presidentkandidaten så ut til å miste tråden i det han snakket om.

Biden gjestet senere The View hos MSNBC, der han tok seg i ansiktet så mange ganger, at det er blitt laget en egen video dedikert til Bidens berøringsoverskridelser, som nå deles i sosiale medier.

During his interview on The View this morning, Joe Biden could not stop touching his face, even licking his fingers at times on live TV in the midst of the coronavirus pandemic. I put together a short compilation: pic.twitter.com/jPRKNJsWoz — Caleb Hull (@CalebJHull) March 24, 2020

Han er også blitt kraftig kritisert for å ha avgitt et svært forvirrende svar, da programleder Sara Haines spurte om bedrifter bør få ha åpent i nær fremtid.

– Vi må hånd om kuren, det vil gjøre problemet verre, uansett, sa Biden.

Måtte lære å hoste riktig

Da han gjestet BBC, fikk han kritikk for å ikke hoste på korrekt måte.

CNN’s Jake Tapper just had to show Joe Biden how to properly cough during their interview. pic.twitter.com/SdA7Be69TW — Francis Brennan (Text TRUMP to 88022) (@FrancisBrennan) March 24, 2020

Det kanskje mest ukomfortable øyeblikket var da han avbrøt seg selv, idet han skulle konstatere noe negativt ved Donald Trump overfor MSNBC.

Looks like Sleepy Joe Biden’s media tour is going well… 🤣😂 pic.twitter.com/KcRm8GeqdT — Trump War Room – Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) March 24, 2020

– Hvorfor oppfører ikke Trump seg som en president? spurte Biden, før han gikk tilbake på det:

– Det er en dum måte å si det på. Jeg skulle ønske han… Unnskyld.

Kritikk

Bidens seneste TV-opptredener er blitt gjenstand for massiv kritikk i amerikansk samfunnsdebatt og i sosiale medier, der han latterliggjøres

– Det er uforståelig hvor komplett forvirret og bortkommen han virker som. Den eneste sjansen Joe Biden har er om han må være i karantene i de neste seks månedene, sier den konservative strategen Chris Barron til Fox News.

Til og med den venstreradikale aktivisten Shaun King uttrykker sjokk over det han har sett.

– Jeg fortalte meg selv gjentatte ganger at det var utenkelig at Joe Biden ikke var på TV. Jeg forandrer mening. Jeg forstår hvorfor de ikke får ham på TV, skriver King på Twitter