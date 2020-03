annonse

I Bristol i Storbritannia gikk en ungdomsgjeng berserk etter statsministerens anmodning om at folk bør holde seg hjemme.

Etter at Storbritannias statsminister Boris Johnson mandag annonserte at Storbritannia nå går inn i en tre uker lang nasjonal lockdown, ble to varebiler tilhørende en supermarkedkjede brannbombet av kriminelle ungdomsgjenger.

Gjengene tok til gatene i Bristol i et slags forsøk på å opponere mot Boris Johnsons lockdown. De kastet mursteiner gjennom vinduer, ødela biler, og de satte fyr på to varebiler tilhørende supermarkedkjeder Iceland. Det rapporterer den lokale nyhetsformidleren Bristol Live.

Kaoset begynte bare noen timer etter at statsministeren hadde annonsert nasjonal lockdown i tre uker.

Da de ble konfrontert av politiet, svarte ungdomsgjengene med å skyte med en form for missiler mot politifolkene.

– Kvalmende

Administrerende direktør i Iceland, Richard Walker, har omtalt hendelsen i et innlegg på Twitter.

2 of our vans in Southmead were burnt out last night during disturbances in the town. At a time when home delivery is literally a lifeline for some vulnerable people, this is sickening. pic.twitter.com/rctNiIkRia — Richard Walker (@icelandrichard) March 24, 2020

– To av våre varebiler i Southmead ble brent ned i går kveld under tumulter i byen. I en tid der matleveranser bokstavelig talt er en livline for noen sårbare mennesker, er dette kvalmende, skriver Walker.

Selskapet mener at hendelsen var et uttrykk for hodeløs vandalisme, snarere enn et målrettet angrep på Iceland.

Fordømmer hensynsløsheten

Sjefskonstabel Mark Runacres ved det lokale politiet har sagt følgende i en uttalelse:

– Bare noen timer etter at statsministeren annonserte at alle i landet bør bli hjemme for å redde liv, er det hinsides for noen å tro at noen kan være så hensynsløse og tankeløse.

– Vi tror at en gruppe tenåringer var involverte i tumultene. Jeg har en beskjed til dem, deres foreldre og omsorgspersoner. Bli hjemme. Redd liv.