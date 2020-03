annonse

Annonsemarkedet har på grunn av coronaviruset tørket helt ut, og gammelmedia blir nødt til å permittere. Men de selv hevder å ha en demokratisk oppgave og at deres arbeidsplasser har en samfunnskritisk funksjon.

– Medienes demokratiske funksjonsevne er i ferd med å forvitre. Nå haster det med kompensasjonsordninger, skriver Erik Waatland i bransjestedet Medier24.

Han skriver at det er en omfattende annonsesvikt i hele bransjen etter coronautbruddet. Selv hans eget sted har måttet permittere og han har gått ned i lønn. Hvis ikke kulturminister Abid Raja reagerer nå så kan ting bli verre.

– I første omgang vil tiltakene føre til mindre demokrati ved at det blir færre vaktbikkjer til å stille kritiske spørsmål i en fase av koronautbruddet – hvor vi trenger den fjerde statsmakt mer enn noen gang. Det er alvorlig for pressens demokratiske funksjonsevne – og svulstig nok: For Norge.

Waatland stiller også spørsmål om hvorfor ansatte i gammelmedia ikke er rangert høyt.

– Det fremstår litt pussig at Kulturdepartementet, som har ansvar for det mediepolitiske feltet, prioriterer strakstiltak med kompensasjonsordninger for idrett, frivillighet og kultur før journalistikk – når mediene er de eneste som er på «Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell (…)». En skulle tro at samfunnsviktige funksjoner burde ligge ganske langt opp på prioriteringslista for et departement med begrenset ansvarsområder i en krisesituasjon.

Han mener at Norge er helt avhengig av at norske redaksjoner holder hodet over vann og de viktigste tiltakene kommer fra Kulturdepartementet. Journalister lever ikke av luft og kjærlighet, men akkurat nå trenger vi flere hundre millioner for å sikre vår evne til å utføre vår samfunnsviktige funksjon.