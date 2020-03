annonse

annonse

Koronakrisen har ført til bratt annonsefall og krisestemning i mediebransjen.

I en fersk undersøkelse fra Handelshøyskolen BI sier 85 prosent av mediebedriftene som har svart, at «de har permittert eller vurderer å permittere sine ansatte nå». Kun 15 prosent svarer at «det ikke er aktuelt å permittere nå.», skriver Kampanje.

– De signalene som kommer er svært ille. Jeg har aldri sett maken på mine mer enn 40 år i bransjen. Nå er det permitteringer og svarte natta de fleste stedene, sier medieforsker Erik Wilberg til nettstedet.

annonse

Særlig hardt rammes papiravisene, der 83 prosent svarer at annonseutviklingen er meget negativ og 13 prosent sier den er noe negativ. For desktop og mobil svarer rundt 50 prosent at utviklingen er meget negativ og 40 prosent «noe negativ». 62 prosent av medielederne svarer «at lønnsomheten totalt er meget negativ» og 13 prosent at den er «noe negativ».

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ba torsdag regjeringen om en krisepakke på 1 milliard kroner til mediene, og Landslaget for lokalaviser har bedt om at aviser med et opplag på under 15.000 får et ekstra tilskudd på 150 millioner kroner, og at staten og kommunene kjøper annonser i alle redaktørstyrte medier.