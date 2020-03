annonse

Trygve Slagsvold Vedum reagerer sterkt på at Polen stanser eksport av håndsprit til Norge.

Han vil nå ta fra Polen de rundt 1,3 milliarder kroner i EØS-midler landet mottar fra Norge hvert år.

– Nå stopper Polen og polske myndigheter eksport av håndsprit til Norge. Håndsprit er et helt nødvendig del smitteverntiltakene i landet vårt. Det viser for det første hvor sårbart det er at vi ikke har hatt nok tenkning rundt det å ha nasjonal produksjon av en del viktige produkter. Så når dette er over bør vi ha en nasjonal diskusjon om kapasiteten på endel sårbare ting. Nå har aktører som Arcus sagt at de kan produsere håndsprit, sier Vedum til VG.

NRKomtalte onsdag at om at hundretusener av flasker med håndsprit kan leveres til Norge, men blir stoppet av Polen. Polske myndigheter mener de trenger håndspriten selv.

– Poenget er at vi gir i overkant av 100 millioner kroner til Polen hver eneste måned. Den største mottakeren av EØS-midler fra Norge er Polen. Begrunnelsen for det er markedstilgang. Når markedstilgangen blir tatt bort, så bør den norske regjeringen si til Polen at da stopper vi de pengene. Og så bruker vi heller de pengene til øke produksjonskapasiteten på Arcus eller andre aktører som kan produsere håndsprit i Norge, sier Vedum til VG.